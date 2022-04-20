金宵大廈2｜李施嬅對TVB安排有微言 不留後路拒拍《金宵3》
《金宵大廈2》現正在無綫熱播，不過女主角李施嬅因為免疫系統出現問題而要停工半年，未能公開現身宣傳活動，只能在網上幫手打氣。日前李施嬅接受鄭裕玲商台節目《口水多過浪花》的線上訪問，談及拍攝《金宵大廈2》的難處，呻開拍時收唔齊劇本，甚至「拍拍下先知有第3個角色」。
壓力大拒拍《金宵3》
《金宵大廈2》女主角李施嬅日前接受鄭裕玲（Do姐）主持《口水多過浪花》網上訪問，先交代健康近况，她透露甲狀腺問題已康復，但雙眼因免疫系統問題，現在接受多種治療。之後李施嬅被Do姐問到是否滿意《金宵大廈2》的演出？施嬅竟然一度猶疑hang機，之後就坦言今次演出「未達到要求」，呻開拍時收唔齊劇本，只能邊拍邊做，她更一度擔心準備唔切，怕同山聰對戲有混淆。
李施嬅對安排有微言
施嬅又表示一日要連拍六、七場戲，還要兼顧設計三個角色的外表、節奏及語氣「都幾癲」，Do姐續問：「劇本咁遲出嘅咩？」，李施嬅說：「係呀估唔到，開鏡時只有三、四集劇本，要拍拍下先知有第3個角色，好多準備工夫都做唔到。」至於問到施嬅會否希望開《金宵3》？她認為兩集已經足夠，拒拍第三集：「《金宵大廈》反應好好，所以無論監製、編審同新加入嘅演員都好大壓力，搵其他新嘢玩啦，唔好咁大壓力」。
婚禮無期照認係「車太 」
去年2月李施嬅接受圈外男友Anson Cha的求婚，施嬅在節目上亦表示由於疫情關係，婚禮無奈要延期：「香港一日要隔離一日都唔會舉行住，因為我嘅家人喺世界各地，唔駛等疫情完，但至少唔需要隔離先。」不過施嬅直言不心急：「既然大家都認定對方，Party幾時搞都冇所謂啦！依家好多人叫我做『車太』，冇所謂，我都當咗自己係，簽字只係一個儀式。（想家人齊齊見證？）係呀，媽咪喺加拿大，冇理由婚禮媽咪唔出席。」至於會否考慮生小孩？施嬅直認很喜歡小朋友，但會順其自然，又礙於現在身體出現毛病，正在進行類固醇治療，甲狀腺亦有問題，所以現階段一定不可以懷孕，不能勉強，會先鍛鍊好健康體魄。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_do_cheng、[email protected]
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