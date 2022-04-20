金宵大廈2｜李施嬅對TVB安排有微言 不留後路拒拍《金宵3》

《金宵大廈2》現正在無綫熱播，不過女主角李施嬅因為免疫系統出現問題而要停工半年，未能公開現身宣傳活動，只能在網上幫手打氣。日前李施嬅接受鄭裕玲商台節目《口水多過浪花》的線上訪問，談及拍攝《金宵大廈2》的難處，呻開拍時收唔齊劇本，甚至「拍拍下先知有第3個角色」。