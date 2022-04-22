金宵大廈2｜吃播主Jessica F原來係蔡嘉欣 加入TVB三年甘願做「拜金女」

《金宵大廈2》轉眼間已經來到第八個單元〈吃播〉，故事參考韓國轟動一時的「N號房事件」輿論去創作，劇中吃播主Jessica F因為疑似是被迫做「大胃王」瘋狂進食，而引致甘仔（丁子朗飾）以及彈彈珠（阮兒 飾）等網民前往救援…單元第一集Jessica F喝下一碗迷之湯後更吐出疑似人類牙齒，非常嘔心！原來一直矇面的Jessica F是由蔡嘉欣飾演！