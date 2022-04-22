蔡嘉欣

金宵大廈2｜吃播主Jessica F原來係蔡嘉欣 加入TVB三年甘願做「拜金女」

最新娛聞
東方新地

《金宵大廈2》轉眼間已經來到第八個單元〈吃播〉，故事參考韓國轟動一時的「N號房事件」輿論去創作，劇中吃播主Jessica F因為疑似是被迫做「大胃王」瘋狂進食，而引致甘仔（丁子朗飾）以及彈彈珠（阮兒 飾）等網民前往救援…單元第一集Jessica F喝下一碗迷之湯後更吐出疑似人類牙齒，非常嘔心！原來一直矇面的Jessica F是由蔡嘉欣飾演！

蔡嘉欣 金宵大廈2
之前一直都沒有公開此單元全員名單，只係略略講過有丁子朗同阮兒。（圖片來源：《金宵大廈2 》海報）
蔡嘉欣 連劇入面嘅Jessica F 都係見唔到樣！
連劇入面嘅Jessica F 都係見唔到樣！（圖片來源：《金宵大廈2 》截圖）

游嘉欣記者會公開身份

在單元〈吃播〉播放當晚的中午，游嘉欣在記者會上公開自己是「吃播主」的身份，更笑言每次拍攝都會空著肚子去，最誇張一次是要吃全只油雞，一臉都是油！但其實在劇中，觀眾看到最誇張的一定是該集尾聲的「迷之湯」，她喝完更吐出類似人類牙齒的物件，非常嘔心。

蔡嘉欣現身《金宵大廈2》宣傳活動。
蔡嘉欣現身《金宵大廈2》宣傳活動。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣
（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
蔡嘉欣
（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
蔡嘉欣 劇中還有被打的情節。
劇中還有被打的情節。（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）

蔡嘉欣現實中都係「拜金KOL」

參選香港小姐後加入TVB約三年的的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！

蔡嘉欣指與現任男友是在與前任男友分手一段時間後，因為緣分而結識的，她更大讚對方好細心。
蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 自名「拜金組合」。
自名「拜金組合」。（圖片來源：[email protected] c截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
早前蔡嘉欣大晒手上的今季Chanel搶手貨Denim Mini Flap Bag 20cm，售價34,000元，相對同型號售價約36,700元全皮革手袋相對便宜一點。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣。
蔡嘉欣。（圖片來源：[email protected]

睇返蔡嘉欣之前的報道：

蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底

男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城

娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。

蔡嘉欣近日在TVB新劇《智能愛人》中飾演奇點銷售部職員Joey張祖儀），不時大晒長腿。
蔡嘉欣於TVB新劇《智能愛人》中飾演奇點銷售部職員Joey（張祖儀），大騷長腿。（圖片來源：TVB劇照）
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與ibanker男友拍拖三年經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與新歡男友Derek拍拖四年多經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。（圖片來源：蔡嘉欣IG）

蔡嘉曾在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，當時她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」

蔡嘉欣忽然重提她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的舊報道，為自己大平反。
蔡嘉欣忽然重提她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的舊報道，為自己大平反。（圖片來源：圖片來源：蔡嘉欣IG）

蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」

她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」

蔡嘉欣指與現任男友是在與前任男友分手一段時間後，因為緣分而結識的，她更大讚對方好細心。
蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

蔡嘉欣澄清男友冇做過ibanker

蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。

蔡嘉欣 Derek自言已做了9年銀行工覺得太悶，因此決定轉行去摸索其他嘢。
Derek自言已做了9年銀行工覺得太悶，因此決定轉行去摸索其他嘢。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。

去年參選港姐即成頂頭大熱，蔡嘉欣打入五強後落選，有指是非纏身所致。
前年參選港姐即成頂頭大熱，但蔡嘉欣打入五強後最終落選，有指是因是非纏身所致。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

舊愛有份參演新劇《七公主》

而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。

2016年蔡嘉欣曾與吳子沖一齊去韓國首爾旅行，食弘大花花cafe。
2016年蔡嘉欣曾與吳子沖一齊去韓國首爾旅行，仲好sweet咁去弘大花花cafe打卡歎美食。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
吳子沖自2017年加入無綫，一直被派演閒角，近日在新劇《七公主》飾演的張文豪，是他戲份最多的一個角色，上位速度明顯不及蔡嘉欣。
吳子沖自2017年加入無綫，一直被派演閒角，近日在新劇《七公主》飾演的張文豪，是他戲份最多的一個角色，上位速度明顯不及蔡嘉欣。（圖片來源：吳子沖IG）

撰文：東方新地圖片來源：《金宵大廈2 》截圖、[email protected]、蔡嘉欣YouTube影片截圖

讀者留言

熱門文章

 