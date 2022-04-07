金宵大廈2｜蘇皓兒伍詠薇賣慘呃錢博同情？ 原來係真人真事改編
《金宵大廈2》蘇皓兒伍詠薇賣慘情互殘
蘇皓兒在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇女兒渺渺，一直想擺脫母親控制，於十多年前在父母爭執期間，被父親在憤怒之下以腐蝕性液體灼傷毀容！伍詠薇多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，以博取大眾同情及獲得援助，當中伍詠薇為能夠繼續賣慘，不惜傷害蘇皓兒以達到目標，相當殘忍！但隨住成長，蘇皓兒開始不想再被伍詠薇擺布，結過二人發生多次爭執。
《金宵大廈2》〈雙魚〉真實版
但原來〈雙魚〉的創作藍本是來自一宗美國的倫常慘案，監製葉鎮輝亦向傳媒直接承認，其靈感來源是一宗於2015在美國爆出的母女扮慘騙善款案件，由於過於轟動，及後又被稱為「Murder of Dee Dee Blanchard（中譯：迪迪·布朗夏爾謀殺案）」。
迪迪·布朗夏爾謀殺案比《金宵大廈2》更可悲
故事起源於1991年，當時Dee Dee在懷孕期間與丈夫離婚，及後早產誕下女兒Gypsy，惟當時醫生判斷Gypsy或因稍微早產而影響頭骨發育，但並無健康問題。然而Dee Dee卻「懷疑」女兒有睡眠呼吸中止症，但求醫後又未獲確認。直至Gypsy在7、8歲時發生了一宗小型的交通意外，表面上只是擦傷，但Dee Dee卻堅稱Gypsy損傷嚴重，要做多次手術，從此開展一個大話衾大話的人生…
Dee Dee 大話衾大話
事實上，Gypsy就是一名正常女子，並沒有任何危疾，但Dee Dee一直向外宣稱Gypsy只有7歲智商，缺乏自理能力，天生患有肌肉萎縮症、癲癇、哮喘、睡眠窒息症等多種疾病，臉容蒼白、牙齒及頭髮幾乎全掉落，須依靠輪椅代步，並靠胃管進食。而Dee Dee就為了照顧Gypsy，所以須四周籌措醫藥費。而母女的「慘劇」引來各界關注，亦成功獲得不少善款，更成為母女的主要收入來源，而每日照顧病女Gypsy的Dee Dee亦與《金宵大廈2》中伍詠薇的角色一樣，是眾人心目中的好媽媽！但實際上，Dee Dee迫Gypsy長期服藥、拔光牙齒及剃光頭髮，不聽話便毒打，虐待了足足24年。
Gypsy與男友合謀殺死母親
直到2010年左右，被以為是青少年的Gypsy其實早已成年，開始有獨立思想同時反叛母親Dee Dee的諸多限制。加上互聯網日漸發達，Gypsy更透過社交媒體認識到異性，瞞住母親與男子約會。及後Gypsy被母親發現，結果不單止電腦被砸爛，Dee Dee更用鐵鎚砸Gypsy的手指以作懲罰！然而，反叛Gypsy繼續透過網絡認識另一位男友Godejohn，二人及後更合謀殺死母親Dee Dee。
Gypsy的案件成為了紀錄片和改編劇集
到2015年6月14日，終於有人發現Dee Dee陳屍家中，卻未見Gypsy蹤影。及後經鄰居揭發並找到了Gypsy和Godejohn並將其逮捕，最終，Gypsy被判二級謀殺判處10年徒刑，而Godejohn則被判一級謀殺和武裝犯罪-無期徒刑。而由於事件太過轟動，當中涉及殺母、善款詐騙等嚴重罪行，除了有電視台訪問故事主人翁製作成紀錄片之外，於2019年被翻拍成8集電視劇《The Act》（惡行）。
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