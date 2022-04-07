金宵大廈2｜蘇皓兒伍詠薇賣慘呃錢博同情？ 原來係真人真事改編

新一代「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）近日在《金宵大廈2》扮演毁容少女（伍詠薇女兒）渺渺再受注目，二人在劇中單元二〈雙魚〉中利用女兒被毀容一事販賣悲傷博同情，看得觀眾又悲又憤！但原來類似案件在美國曾經發生過，當然就冇咁多詭異嘢啦！