金宵大廈2｜蘇皓兒角色原來執二攤 黑化渺渺演技大爆發留下三大謎思
蘇皓兒重拾自由
《金宵大廈2》單元故事《雙魚》的結局令人有驚喜，伍姑娘飾演的母親芬姐，因有感女兒「有毛有翼識飛」，遂與蘇皓兒飾演的女兒渺渺展開激烈爭吵，更用水狂淋渺渺，渺渺奪門離家出走；此時金宵大廈發生異象，芬姐回到女兒受傷當日，原來用鏹水意外淋到渺渺的是芬姐本人，單位內的離奇雙魚狀黑印、正是當年渺渺印在牆上的血手印，相當震撼。幾經折騰，芬姐為將自由送回給女兒，竟閉眼衝出馬路，最終被車撞到終身殘廢。
蘇皓兒令人睇到心寒
由被照顧者變成照顧者的渺渺，全程享受控制權，並反利用傷殘的母親作「賣慘」籌碼；渺渺更似笑非笑向芬姐「示威」：「我唔係為咗你先上電視（賣慘）㗎，係我諗通咗喇，施比受更為有福。如果冇咗我哋呢啲不幸嘅人做比較，其他人又點會感受到自己嘅幸福喎」。在賣慘節目中高唱溫情歌曲的渺渺，配以溫馨及虐待交錯的母女今昔相處畫面，以及伍姑娘看似幸福安慰、但又夾雜痛苦無奈及默默承受的表情，結局相當闇黑》，令觀眾睇到好心寒。
結局留下三大謎思
亦有眼利網民發現劇中多次出現的「雙魚」圖案（牆壁、家中裝飾、母女間「愛」的信物），芬姐向年幼渺渺訴說的神話故事，均在強調芬姐與渺渺的羈絆，大讚製作單位鋪排有心思。但由於劇集細節位多，兼信息表達來得內歛，網民對劇集結局持分歧看法，有人認為是大團圓，亦有人認為終極黑化的蘇皓兒是全心向母親報復，並普遍出現以下三大謎思：1. 伍姑娘最後係扮內疚定真心悔改？2. 渺渺係咪黑化咗？3. 最後首歌咩意思？
監製親解結局謎思
對於劇迷現疑團，監製葉鎮輝（阿細）受訪時逐一解畫：「芬姐係真心愛個女，亦都知錯，奈何個女已經『成長』變成另一個佢。殘廢後嘅芬姐要依賴個女生活，亦都甘願接受畀阿女控制返轉頭。至於渺渺就一定係黑化咗嘅，事實係渺渺都唔可以冇咗芬姐，佢冇辦法自己一個生活，佢其實都係愛芬姐嘅。兩母女就係咁繼續『相愛相害』，就算大家之間有好多恩怨，都因為呢種關係被迫綁埋一齊。現實生活好多母女都可能係咁，冇辦法擺脫大家，但相處每分每秒都係折磨，其實呢種關係都幾悲情。」至於劇集尾段出現的「溫情歌」，監製就話有觀眾以為係大團圓，其實渺渺唱歌時腦入面嘅畫面都係芬姐點虐待佢，其實完全冇原諒芬姐，可以話係「戲中戲」。
蘇皓兒演內心戲壓力大
陳山聰、李施嬅、伍詠薇及 Chloe 分別在 IG開Live，獲讚好戲的伍姑娘不斷多謝劇迷支持外，坦言芬姐最後所受的報應令單元故事性更強：「阿女最尾變咗我咁，其實係我報應嚟㗎！我愛佢變成害佢，呢個結局真係意想不到。」而首度遇上如此高難度角色的蘇皓兒則坦言有壓力：「都真係好難演，個角色好難演，好多內心嘢。」幸好蘇皓兒的內心戲受到支持及認同，有網民讚她的演繹似笑非笑，並指「睇唔出底牌先至最耐人尋味」。
蘇皓兒角色本屬江嘉敏
蘇皓兒在《金宵大廈2》的演出備受讚賞人氣急升，但原來毀容女這個角色本來屬上位花旦江嘉敏，當初連造型都做埋，臨開拍時因為與《七公主》撞期，江嘉敏慘遭易角，由蘇皓兒執二攤頂上。江嘉敏亦曾在IG上發文表示可惜：「呢排無論係fans，記者朋友，做專訪定做電台訪問嘅時候，大家都會問我幾時開《金宵大廈2》。我唯有係到同大家講聲，係今輯嘅《金宵大廈2》我冇緣同大家見面嚕」，她直言角色有發揮，這次未能與伍姑娘做母女也有點不開心，唯有再等下次。