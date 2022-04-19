金宵大廈2｜39歲趙頌茹做「超齡私影妹」獲讚 前夫周永恒曾令佢恐懼到手震

《金宵大廈2》單元六《仿客(上)》由鮮有地在幕前現身的趙頌茹擔任主角，當中39歲的她更獲觀眾大讚保養得宜，即使飾演「私影妹」充青少女妹兼無違和感，唔講都唔記得她與周永恆的黑歷史，現時是走出陰霾，一名獨力撫養兩女的單親媽媽。