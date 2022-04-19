金宵大廈2｜39歲趙頌茹做「超齡私影妹」獲讚 前夫周永恒曾令佢恐懼到手震
39歲趙頌茹面上看不出歲月痕跡
《仿客》當初曝光單元宣傳海報時，已引起迴響,尤其趙頌茹膊頭上的「鬼手」，更讓網民嚇得不輕。在單元第一集中，雖然趙頌茹已年屆 39 歲，兼育有兩女，但劇中為維生擔任私影妹及「性感」議員拉票人員的她，穿起Cosplay 及性感服裝時不但零違和，淡妝上陣的她更獲網民大讚保養得宜，指其臉上完全看不出歲月痕跡。
趙頌茹獲監製大讚
監製阿細對於趙頌茹表現亦是讚口不絕：「杜之克先生因為覺得佢好有心機演，又覺得呢個角色對佢有發揮，所以搵佢演。佢好有心做，我最初唔識佢,但佢真係好專業，拍落都覺得冇揾錯人。可能佢有小朋友關係，所以同梓朗都好夾，又演到媽咪嘅感覺、其他未結婚、未有小朋友嘅演員係畀唔到呢啲感覺。」阿細補充指是其要求趙頌茹素顏上陣：「我唔想佢濃妝、因為咁先似媽咪，加上佢做私影時要濃妝，要素顏先見到個分別。」
趙頌茹與世紀賤男離婚轟動全港
趙頌茹與周永恆在2003年因為拍攝電視劇《青出於藍》撻著，直至2010年奉女成婚，及後二人再誕一女。然而，到2014年，周永恆被揭有婚外情，當時趙頌茹仍然嘗試努力維繫婚姻，但到同年8月，趙頌茹慘遭對方家暴，報警後決定分居。被封為「世紀賤男」的周永恆在守行為期間更多次騷擾趙頌茹，包括用短訊恐嚇殺死妻兒和自殺等行為，此事引起全港關注。
趙頌茹獨力撫養兩女
為了保護女兒，趙頌茹（阿Yu）決心與賤男周永恒離婚，事情糾纏了三年，二人終於在2017年正式分開，趙頌茹與兩個女兒信希及愛希相依為命。母兼父職的阿Yu為養家要努力賺錢，除了娛樂圈的工作外，她最近亦開設了時裝網店，學做生意之餘，又可發揮自己Styling的強項，由入貨、設計、客戶服務一腳踢，更與妹妹拍住上做model宣傳，一方面為了生計，另一方面亦可以更多空間顯顧女兒。努力照顧好兩個女女：「最緊要佢哋心理、成長健康，佢哋每做一樣嘢，即使幾細微，我都要諗對佢哋影響有幾大，好似讀書、上興趣班，我都會考慮好多嘢。」