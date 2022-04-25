金宵大廈2｜阮兒入行16年曾戀楊明被雪 反覆生蛇十幾次險毀容
阮兒再現《金宵大廈2》
在無綫熱播劇《金宵大廈2 》的第八個單元故事「吃播」中，阮兒飾演網友彈彈珠，出生於荷蘭的她已經入行16年，拍《金宵》第一輯時備受好評，今次再現觀眾都期待她的演出。第八單元〈吃播〉講述點餐平台外送員丁子朗點進了一個「吃播」頻道，愈看愈感到不對勁，故組織一隊網民希望查找更多線索，以證實吃播女是遭威逼。此時一中年男子白彪出現，信誓旦旦說吃播女是其失蹤女兒。及後丁子朗、白彪與阮兒來到女吃播藏身的廢屋……丁子朗於網上發起杯葛行動，誓要令吃播女頻道被封鎖，當行動漸見成效，卻迎來戲劇性的變化。
阮兒當年落選曾有不滿
現時34歲的阮兒是越中混血兒，父親是越南人，母親則是香港人，但她在荷蘭出生和長大修讀珠寶設計。阮兒在當地修讀修讀珠寶設計專上課程後回港發展並參加《2006年香港小姐競選》，可惜落選，同屆有陳茵媺、周家蔚及呂慧儀。她曾接受娛樂新聞台《星光路上》訪問，提到當年有報道指她因為嫌棄「戰衣」設計平凡影響自己表現，她解釋當時的自己年少無知，說話直接，會即時反映感受，不懂婉轉表達：「當時我得19歲，係個屆最後生，我喺外國返嚟，佢哋安排娃娃裙我著，所以我接受唔到，當時淨係想著靚啲！依家先明白，人哋明明幫咗你，(條裙) 可以遮吓自己既缺點。因為想當年我著乜嘢衫都係咁，選港姐個陣時高達130多磅！肥到著乜嘢衫都遮唔到。」
阮兒女團出道脫腳心淡返家鄉
當年簽無綫出道後，阮兒以《刑警》中Chloe一角及《殘酷一叮》第三輯裡的「殘酷姊妹」較為人熟悉，她入讀無綫第21期藝員訓練班，同期的藝人有楊明、張頴康、馬貫東、樂瞳等，有傳她因為與楊明拍拖而被雪藏，最後二人的戀情無疾而終。後來阮兒獲「解凍」復出，10年跟林泳淘（Helen）、周麗欣（Jun）、羅錦慧（Yong）、Jasie Ho（Wesley）組成女團「Lacee Lacey」，可是唱片未面世公司已倒閉，女團慘遭解散，阮兒歌手夢亦告吹，其後她有九個月無工開，12年決定返回家鄉荷蘭，兩年後接拍《使徒行者》和《名門暗戰》。
阮兒與衛志豪3年情玩完
34歲阮兒曾與年齡相差13年的衛志豪相戀3年，雖然感情十分穩定經常公開放閃，仲一齊築愛巢「同居試婚」，但去年初竟傳出「分訊」，據悉是阮兒主動提出分手，男方曾向媒體表示自己也想知道分手原因，而阮兒則表示是和平分手，並沒有詳細說明原因。
阮兒一年內反覆生蛇 靠衛志豪走出人谷底
阮兒曾在無綫節目《星光路上》分享自己生蛇的經歷，自爆曾在一年內生蛇十多次，又痕癢又辛苦，令皮膚狀態非常之差，更差點破相毀容。當時阮兒的工作與情緒都大受影響，整個人失去自信陷入人生谷底，幸有當時男友衛志豪相伴與悉心照料才能重新。
阮兒回復單身大解放
「荷蘭妹」阮兒與衛志豪同居試婚失敗，三年情告終，阮兒飛甩衞志豪後不愁寂寞，去年6月27日生日的阮兒，回復單身後立即大解放，有一大班好姊妹為她搞生日派對，出席包括有白雲、劉晨芝、尹詩沛等，眾人齊齊穿上校服扮學生妹，在蘭桂坊酒吧為阮兒慶祝34歲生日，大玩校服誘惑﹗
阮兒回復單身首個生日會
阮兒生日會在劉晨芝最近投資的蘭桂坊酒吧舉行，現場投射銀幕見到「Happy Birthday to Chloe」，並有大型氣球布置，送上生日蛋糕時，更有火焰香檳車及氣球陪襯，現場氣氛高漲。阮兒和成班好姊妹變身四眼學生妹，不過校服不是貼身露腰便是扣少兩粒鈕，有迫爆效果，又大騷長腿，在舞池興奮跳舞，壽女星阮兒當然high爆，玩得好盡興。
阮兒同班姊妹玩得好盡興，互扯校服，又拉高校裙，仲互相摸胸，勁high，自稱仍然單身的阮兒大解放﹗
阮兒性感學生妹
阮兒將生日會的片段同大家分享，好友白雲亦當晚相片開心些牙，大家都表現得好hyper，白雲送上Tiffany飾物並留言：「Happy birthday to my love 你快樂我就支持，你不快我就陪伴，希望你實現所有夢想。」阮兒回覆：「等我趁住生日大日子，帶我班姐妹逃學做威龍，謝謝姐妹們的陪伴。」
阮兒遊艇影床照
「荷蘭妹」阮兒去年初自爆同衛志豪三年情玩完，連月療情傷後已回復戰鬥格，早前阮兒未到炎夏已不停晒水著，大派福利，又孖好姊妹白雲影疑似全裸床照，立即引來大批網民留言嗌hot baby﹗阮兒甩拖後大解放﹗
34歲的阮兒去年2月自爆與大13年、拍拖3年的衛志豪分手，分手後，阮兒幾乎消失於社交網，最近再度活躍，明顯已重拾心情，不時在IG大派福利。阮兒連日上載遊艇上晒水著的相，連出多個po，成功吸like。
阮兒連貼多角度水著美照大晒弗爆身材後，再孖住好友白雲拍攝一輯床照，相中二人露出白滑手腳，並僅以咕𠱸遮蔽重要部位，擺出不同誘人甫士，令人想入非非，有網民留言問：「你兩個做乜唔著衫？」、「兩個都好索好hot」、「出呢啲相先吸到睛」、「請繼續大派福利吧」、「未到夏天已經大解放」等。
現年34歲阮兒和47歲衛志豪拍拖到荷蘭拍攝的旅遊特輯《到此一遊》於去年年初播出，節目中二人默契非常，大晒恩愛，早前更被踢爆同居試婚，阮兒接受無綫娛樂台《星光路上》訪問時公開多謝男友衛志豪，在她最失意、患病的日子陪度難關。 可是同年2月卻自爆分訊，情人節要一個人過，宣告三年情玩完，另一邊廂的衛志豪被問到分手一事，竟然一頭霧水﹗
阮兒：「係和平分手﹗」
荷蘭籍中越混血兒阮兒（Chloe）去年出席好友新店開張時，被問到和男友衛志豪在情人節會如何慶祝，阮兒卻指二人已分手，情人節要忙開工及搬屋。過去阮兒和衛志豪不時在社交網放閃，早前更被踢爆同居，拍拖三年感情穩定，突爆分訊令相當突然，阮兒卻話唔突然，並透露已分手一段時間，需要冷靜、沉澱一下，她又指當中不涉及第三者，二人是和平分手，被問到可有復合機會，阮兒話將來的事冇人知，但現階段只想專心工作，又話自己好習慣一個人生活，身邊有好多朋友。
衛志豪：「唔太明白﹗」
阮兒透露已搬離愛巢重過新生活，而衛志豪對阮兒公布分手一事時，竟然一頭霧水唔知情，然後爆咗句：「我都唔係太明白﹗」他表示唔方便講太多，但仍會祝福阮兒，問到二人分手以及公布分訊是否有達成共識時，衛志豪表示：「佢有權選擇﹗」又話阮兒有自由選擇如何處理，幾時講、講給誰知等，最後回答：「謝謝關心﹗」