金宵大廈2｜阮兒入行16年曾戀楊明被雪 反覆生蛇十幾次險毀容

入行16年的阮兒，近日在《金宵大廈2》的單元劇〈吃播〉中出現，上一輯她憑女同志舞女「莎莎」一角成功引起網民關注，令她人氣一度上升，今次與新晉小生丁子朗拍檔演出，頗有新鮮感。阮兒在圈中曾經歷兩段戀情，有傳當年因與楊明拍拖而被公司雪藏，之後與衛志豪相戀3年卻未能開火結果。