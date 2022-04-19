金宵大廈2｜MIMI原型引全球恐慌被禁 曾連累一名12歲女童送命極邪惡
TVB劇集《金宵大廈2》每個單元都陰森詭秘，單元六《仿客》當中，宣傳海報公開時已引來不少迴響。而單元中與羅伊麗（趙頌茹飾）兒子張梓朗（熊倬樂飾）聊天的神秘力量 Mimi更是令人心寒！其實Mimi的角色由來是仿效一宗網絡上的恐怖挑戰，而且全球爆發兼有人送命，非常可怕！可以話係挑戰網絡底線。
《仿客》神秘力量 Mimi
單元《仿客》的劇情講述單親媽咪羅伊麗（趙頌茹飾）與兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命，伊麗終日忙於糊口，梓朗則從小已甚為懂事，更經常反過來照顧母親…一次工作機會，伊麗認識了區議員候選人何懿星（陳國峰飾），經其鼓勵後重拾自信，正當伊麗對前景充滿憧憬，卻慘遭包租公侵犯，無力保護母親的梓朗大感自責…此時神秘力量 Mimi 接近梓朗，原來Mimi 於伊麗童年時也曾一度現身…
《金宵大廈2》MiMi的原型
其實《金宵大廈2》中MiMi的原形是源於發生在大約2018年的網絡事件「MoMo Challenge hoax（MoMo挑戰騙局）」。約於2018年7月，當時由YouTuber ReignBot所製作的短片中的提及到有關「MoMo挑戰」，及後有人透過WhatsApp以MoMo之名令挑戰廣泛流傳，挑戰者會被要求做一連串「任務」，若然拒絕就會受到恐嚇。據2018年印尼媒體報道，此挑戰令一名12歲女孩自殺。
「MoMo挑戰」引發全球恐慌
「MoMo挑戰」在2019年再次鬧大，事源是有關MoMo的內容被插入至一些兒童相關的視頻之中，例如「Peppa Pig」，令它再次受到全球關注。而由於此事掀連甚廣，YouTube 及後已將所有提到MoMo的視頻下架，而一些提到它的視頻亦加設提示警告「不適當或令人反感」。
MoMo事件蔓延至香港
由「MoMo事件」蔓延到香港，隨即引起香港家長關注事件，連帶一向緊貼社會動態的《東張西望》亦有派出利㯋怡以及黃穎君去關注事件，更訪問過有小學生亦曾在YouTube見過相關內容，最後嚴重影響心情並需要家長及社工輔導。