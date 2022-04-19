金宵大廈2｜MIMI原型引全球恐慌被禁 曾連累一名12歲女童送命極邪惡

TVB劇集《金宵大廈2》每個單元都陰森詭秘，單元六《仿客》當中，宣傳海報公開時已引來不少迴響。而單元中與羅伊麗（趙頌茹飾）兒子張梓朗（熊倬樂飾）聊天的神秘力量 Mimi更是令人心寒！其實Mimi的角色由來是仿效一宗網絡上的恐怖挑戰，而且全球爆發兼有人送命，非常可怕！可以話係挑戰網絡底線。