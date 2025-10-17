何依婷婚後愈見大膽｜《金式森林》喱士內衣色誘羅子溢 網民睇到暴動跪求連結？
昨晚高潮迭起 何依婷喱士內衣色誘羅子溢
昨晚《金式森林》劇情講到，何依婷飾演的善荃為查探高深（羅子溢飾）是否真心報仇，不惜犧牲色相，暗穿一套戰鬥格的黑色喱士內衣裙，假扮自動送上門，實則想趁機在高深家中安裝偷聽器。這幕戲何依婷的演繹極具層次，由楚楚可憐到暗藏心計，而她身上的喱士內衣更是焦點所在，胸下及裙腳的精緻喱士設計，將她的嫵媚魅力發揮到極致，配上白滑玉背，畫面極具衝擊力，引爆網上熱話。不過，面對如此美人計，羅子溢飾演的高深竟然不為所動，被網民搞笑封為「現代唐憎」，大讚他定力驚人。
陳星妤唔輸蝕 剝衫誘惑陳浚霆騷肌肉美背
同集另一亮點落在陳星妤身上，她飾演的二少奶嘉欣為鞏固在夫家的地位，一直拉著老公方學勤（陳浚霆飾）積極造人。昨晚一幕，陳星妤嬌俏地向老公投懷送抱，更主動褪去睡衣，露出裡面的吊帶睡衣裙，大騷線條極靚的肌肉型結實美背，成功「打動」老公滾床單，氣氛相當歡愉。原來陳星妤私下是個運動健將，經常行山及出海，難怪身形操得如此結實，她去年更在社交平台分享過「一箭射中紅心」的英姿，可謂動靜皆宜，魅力十足。
視帝郭晉安輪椅上發功 鄙視式笑容KO徐榮
除了兩位小花，昨晚的戲味全靠兩大好戲之人郭晉安及徐榮撐起。劇情講述郭晉安飾演的方仰天坐著輪椅在董事會中霸氣登場，一開口就「以退為進」向徐榮宣戰。安仔先是展現一個「鄙視式自信笑容」，再直球攻擊徐榮：「上天對我不薄，我有排都唔死得，點呀？你有冇好失望？」之後更乘勝追擊：「我就係要擘大對眼，親眼睇住嗰啲人失望嗰個樣。吖！今日終於畀我睇到喎！」句句有骨，配上他笑裡藏刀的挑機表情，完全將徐榮殺個措手不及，只能尷尬回應，整場戲火花四濺，張力十足。
網民睇到熱血沸騰 留言洗版狠批兼跪求內衣連結
劇集播出後，網民反應極度熱烈，討論區被瘋狂洗版！何依婷的性感演出贏盡正評，網民一面倒大讚：「婚後演技大爆發」、「升呢人妻後更正」、「又甜又辣」。而她身上的喱士內衣更意外成為熱搜目標，不少網民留言跪求：「好想買這套內衣」。至於郭晉安與徐榮的對手戲，同樣獲得高度評價，網民激讚：「安仔好有氣場、係有戲嘅」、「呢個編劇有料到」，更指安仔在如此高能量的對白下仍能保持放鬆狀態，絕對是教科書級別的演技示範。