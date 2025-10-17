何依婷婚後愈見大膽｜《金式森林》喱士內衣色誘羅子溢 網民睇到暴動跪求連結？

台慶劇《金式森林》昨晚劇情再掀高潮，兩大港姐小花何依婷與陳星妤上演幕幕香艷畫面！當中升呢人妻的何依婷更是性感大解放，身穿一套極盡誘惑的「古惑喱士內衣」色誘羅子溢，大騷白滑美背，場面極度震撼；另一邊廂陳星妤亦不甘示弱，主動剝衫引誘老公，究竟邊個場面更吸睛？