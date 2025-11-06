何廣沛陳浚霆《金式森林》兄弟反目｜遊艇MMA生死未卜 監製驚爆：佢私下都係咁！

台慶劇《金式森林》劇情進入白熱化，何廣沛與陳浚霆兄弟情徹底破裂！在今晚（6日）播出的最新一集中，二人在遊艇上大打出手，混亂間陳浚霆意外撞頭墮海，場面極度震撼，生死未卜。這對戲內鬥到你死我活的兄弟，戲外竟被監製林志華意外爆料指何廣沛是「本色演出」，究竟背後有何驚人內情？