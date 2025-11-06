何廣沛陳浚霆《金式森林》兄弟反目｜遊艇MMA生死未卜 監製驚爆：佢私下都係咁！
《金式森林》劇情白熱化 陳浚霆遊艇墮海生死未卜
《金式森林》的劇情愈趨緊張，繼昨晚（5日）學勤（陳浚霆飾）與學禮（何廣沛飾）因公司權鬥問題大打出手後，兄弟不和在今晚將終極升級。學禮因私心竟逼令學勤放棄辛苦得來的醫療報告，與爸爸仰天（郭晉安飾）庭外和解，令學勤即將到手的巨額家產隨時化為烏有。二人在遊艇上一言不合，怒火中燒的學勤激動咆哮：「成世人都婆婆媽媽、一事無成，正一廢柴。我唔明我點解有個咁廢嘅阿哥？！」雙方隨即爆發激烈肢體衝突，在混亂的推撞間，學勤意外撞到頭部並直墮大海，生死未卜，為劇情留下極大懸念。
監製林志華驚爆內幕 何廣沛私下都係牛脾氣
何廣沛在劇中堪稱「鬧人擔當」，每次發火都大聲咆哮兼亂掟嘢，與過往斯文形象形成極大反差，極具記憶點。監製林志華接受訪問時，就笑言何廣沛這次是「本色演出」，更驚爆他私底下都是「不平則鳴」的人，性格坦率、老實，同時也帶點牛脾氣，這次的角色正好讓他將這一面完全發揮。林志華的爆料讓觀眾對何廣沛的真實性格更加好奇，也為其突破性的演出增添了更多話題性，證明他為角色投入了百分百的真實情感。
電視城兩大雞仔聲奮鬥史 監製力撐背後勁辛酸
何廣沛與陳浚霆因聲線偏高，曾被外界封為「電視城兩大雞仔聲」，這次在劇中卻要頻繁上演咆哮戲碼，對他們而言是極大挑戰。監製林志華特意為二人平反，親揭他們背後的血汗與辛酸。林志華表示：「佢哋都知道自己有呢個缺點，但佢哋都花咗好多時間同心機去克服。」他透露在開拍前已跟兩人深入討論，認為在劇中角色的成長背景下，他們必定會努力克服聲線弱點，所以最終呈現出來的效果是「唔單止講嘢會用力啲、仲會好字正腔圓」，力撐兩位演員為角色付出了巨大努力。
網民睇到青筋盡現 留言洗版：鬧得好真實！
《金式森林》這段兄弟反目成仇的戲碼成功引起網民熱烈討論，輿論幾乎一面倒激讚兩位主角的演技大爆發。不少網民湧入討論區洗版留言，大讚劇情張力十足：「睇到我勁肉緊，陳浚霆爆青筋好入戲！」、「何廣沛終於唔係做乖乖仔，鬧人鬧得好真實！」、「呢對兄弟反目戲好有火花，追得好過癮！」不過也有觀眾太投入，狠批劇中角色：「兩個都係衰格敗家仔，睇到好嬲！」、「為咗錢兄弟都冇得做，太現實！」，正反兩面的熱議足證劇集成功掀起全城話題。