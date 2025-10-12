金式森林｜陳星妤慘遭打歪鼻勒索 羅子溢戴有色眼鏡復仇 網民激讚：下飯神劇！

台慶劇《金式森林》明晚（13日）首播在即，未開播已憑多個震撼情節引爆熱議！預告中陳星妤不但被當眾掌摑打歪鼻，更揭發她為嫁入豪門而參加「名媛訓練班」，婚後慘遭無限勒索；另一邊廂，羅子溢則由「綠帽男」蛻變成復仇玩家，人氣急升。究竟這部劇集還隱藏多少緊貼社會熱話的勁爆情節？