金式森林｜陳星妤慘遭打歪鼻勒索 羅子溢戴有色眼鏡復仇 網民激讚：下飯神劇！
《金式森林》預告震撼畫面 陳星妤慘被一巴打歪鼻
在《金式森林》最新釋出的預告片中，最令人觸目驚心的一幕，莫過於陳星妤飾演的方家二少奶譚嘉欣，竟被江嘉敏當眾出言奚落，更慘遭一巴掌打歪鼻，場面極度衝擊！劇情揭示，譚嘉欣原是醜小鴨一名，憑藉「名媛訓練班」話事人的悉心栽培，才成功脫胎換骨，最終贏得方家二少方學勤（陳浚霆飾）的垂青。豈料，這位話事人貪得無厭，在譚嘉欣嫁入豪門後，竟以其黑歷史作威脅，一再苛索巨額揞口費，令她的豪門生活瞬間變成一場揮之不去的噩夢，情節相當緊湊。
羅子溢蛻變復仇玩家 「有色眼鏡」造型獲激讚
除了女角鬥爭激烈，羅子溢的角色亦極具追看性！他飾演的高深，原本是年青有為的律師，卻慘遭前度鄺善荃（何依婷飾）背叛，更因與情敵方學禮（何廣沛飾）發生衝突而傷人，最終被吊銷律師牌，人生直插谷底。然而，他並未就此倒下，反而蛻變成「家族辦公室」的領頭羊，獲城中巨富方仰天（郭晉安飾）賞識，掌管整個家族的財政大權。高深藉此機會向舊愛及情敵展開終極報復，其冷靜強絕的態度，配上話題十足的「有色眼鏡」造型，獲網民大讚有型又啜核，成功憑此角人氣急升，不少粉絲留言指他「要熬出頭了」。
監製林志華揭秘 耗時一年搜集資料緊貼熱話
劇集之所以能引起巨大迴響，全因劇情緊貼社會脈搏，而這一切都歸功於監製林志華的精心鋪排。他早前受訪時透露，為了將近年新興的「家族辦公室」元素真實地呈現在觀眾眼前，製作團隊花了整整一年時間進行剪報及資料搜集，務求令觀眾更有代入感。而劇中影射「天王嫂訓練營」的「名媛訓練班」故事線，更是取材自社會熱話，成功在內地播出期間引發網民進行「金式森林在影射誰」的投票，話題性十足，可見劇組在資料搜集方面下足苦功。
網民洗版狂讚劇情太敢拍：「簡直是下飯神劇！」
《金式森林》雖然尚未在香港正式首播，但憑藉其大膽且貼地的劇情，已在網絡上掀起一輪洗版式討論，網民對劇集一面倒給予好評。針對陳星妤的「名媛訓練班」故事線，網民紛紛留言激讚：「金式森林也太敢拍了」、「是否真實故事改編」、「港劇很跟緊熱點」、「搞到我想追劇了」。同時，羅子溢的型爆復仇者角色亦迷倒不少觀眾：「原來子溢冷靜的時候這麼帥」、「感覺謙謙（子溢）要熬出頭了，整部劇最帥」、「深深愛上高深」。綜合網民反應，不少人已將此劇封為「下飯神劇」，期待值爆燈！