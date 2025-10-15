60歲郭晉安搏老命！｜《金式森林》與陳曉華遭「串燒式翻滾」畫面震撼 網民：睇到心慌！

台慶劇《金式森林》日前播出超震撼車禍場面，劇組近日公開拍攝花絮，驚見年屆60歲的視帝郭晉安與陳曉華被困車內，整架車被吊臂吊起進行360度「串燒式翻滾」，場面極度驚險！從畫面可見，陳曉華一度轉到失魂，頭髮凌亂，而郭晉安亦拍到滿頭大汗，究竟這個玩命鏡頭背後有幾誇張？