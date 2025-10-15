60歲郭晉安搏老命！｜《金式森林》與陳曉華遭「串燒式翻滾」畫面震撼 網民：睇到心慌！
《金式森林》車禍花絮曝光 郭晉安陳曉華玩命翻滾
在無綫官方社交平台發布的拍攝花絮中，揭示了這場「奪命車禍」的拍攝過程絕不簡單。劇組將整部車吊在半空，利用大型器械將車廂進行「串燒式」360度旋轉，務求達到最逼真的視覺效果。為確保安全，郭晉安與陳曉華事前都做足準備，穿上「護甲」之餘，更進行了一場搞笑的「摔角式綵排」來模擬翻滾動作。身手不凡的陳曉華更在埋位前大晒「擘腿神功」拉筋熱身，其驚人柔軟度令人咋舌。不過由於衝力巨大，完成拍攝後陳曉華也難免一臉「失魂」，而郭晉安則笑言拍到「想嘔」，相當敬業。
視帝郭晉安親揭演戲秘訣 「要識得令自己迷失」
年屆60歲依然親身上陣拍攝高難度場面，郭晉安的專業態度備受讚賞。他早前亦在社交平台大方分享演戲心得，認為演戲最重要的秘訣是「迷失自己」。他解釋：「我會覺得有啲人對演戲係特別有天份嘅，佢裏面有一個機制，好快就會識得點樣去令到自己迷失，然後去容納咗個角色喺個腦入面。」郭晉安認為如果演員自我形象太強，便會難以投入角色，更以經典劇集《忠奸人》為例，指該角色最難之處在於有太多限制：「佢要做一個好人，全世界都覺得佢係一個超好嘅人，但係佢裏面有好多嘅諗法，佢每做一件事都係有機心。每次我演嘅時候，都要不停去做一啲違背我意願嘅嘢。」
陳曉華私下係高手 盤點IG「擘腿神功」靚相
在劇中與郭晉安一同經歷生死一刻的陳曉華，原來私底下是個運動健將，難怪能應付如此高難度的動作場面。翻查她的社交平台，發現她不時分享做運動的靚相，除了瑜伽及空中瑜伽外，原來還有學習跆拳道，身手相當了得。她亦經常大晒「擘腿神功」，展現其超強柔軟度，無論是將長腿輕鬆拉過頭，還是一字馬都完全無難度。不少網民都大讚她多才多藝，不止樣貌甜美，更有深藏不露的好身手，期待她在《金式森林》中會否有更多動作戲份。
網民激讚郭晉安超敬業 「全員惡人」劇情引爆討論
《金式森林》播出短短兩集已成功引發熱話，網民對郭晉安的搏命演出一面倒激讚，紛紛留言：「60歲仲咁犀利，真係好敬業！」、「睇到個心都離一離，太搏命！」。除了演員表現，劇中「全員惡人」的設定亦引起網民熱烈討論，方家上下各懷鬼胎，為爭權逐利機關算盡。當中江嘉敏飾演的「賴皮野蠻千金」獲讚入型入格，而羅子溢飾演的「綠帽前度」高深更是忠奸難辨，充滿懸念，網民留言：「全員奸人嘅設定好刺激！」、「羅子溢個角色亦正亦邪好難估，肯定有陰謀！」、「估唔到江嘉敏做衰女咁搶鏡！」。