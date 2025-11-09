陳曉華《金式森林》終極黑化！｜紅衣復仇女王造型曝光 網民驚揭Big Boss真身？
《金式森林》結局周預告震撼曝光 陳曉華黑化決裂方家
隨著《金式森林》下周迎來大結局，官方釋出預告劇照掀起熱議！劇照中驚見三大必睇位，包括林澄（陳曉華飾）失焦地哭成淚人，似乎大受打擊。更震撼的是，她換上一身全紅色戰鬥格打扮，與學勤（陳浚霆飾）瘋狂對質，眼神充滿仇恨，與前期溫柔形象判若兩人。最令人心驚膽顫的一幕，則是善荃（何依婷飾）竟然企圖殺死林澄！種種畫面預示著林澄不僅終極黑化，更似乎與方家各人正式決裂，陳曉華的「復仇女王」氣場相當吸睛，讓觀眾對結局走向充滿期待。
視帝郭晉安演技大爆發 紅著眼忍痛剖白腦癌病情
前晚（7日）播出的劇情中，最讓觀眾心碎的一幕，無疑是方仰天（郭晉安飾）向四名子女坦承自己患上腦癌末期。面對性格各異的子女，郭晉安展現出四種不同層次的「忍痛式剖白」，盡顯視帝功架。他對著小女兒芷欣（莊子璇飾）時充滿憐惜與不捨，忍淚道：「好對唔住，阿爸未必可以睇到你著住婚紗」。轉向最硬頸的兒子學賢（羅天宇飾）時，則以可憐眼神請求對方搬回家。面對繼承人學禮（何廣沛飾）及學勤（陳浚霆飾），他又回復「精神領袖」狀態，叮囑他們「睇住公司！」最後提及嫲嫲（羅蘭飾）時，他因壓抑哀痛而一度面容扭曲，演技極具感染力，令不少觀眾看到眼濕濕。
陳曉華喊戲演技大躍進 剖白不敢直視郭晉安
除了郭晉安的精湛演出，陳曉華與他的一段忘年戀亦感動無數觀眾。劇中林澄得知仰天時日無多，自欺欺人地與他享受最後的歡樂時光，更買下壞掉的音樂盒寄予奇蹟。當仰天突然失去意識，林澄一度以為他已離世，瞬間哭得肝腸寸斷，發現只是虛驚一場後，又努力強顏歡笑，不想讓對方擔心，最後仍忍不住痛哭，場面極為感人。陳曉華事後亦在社交平台分享感受，親揭拍攝時不敢直視郭晉安：「我沒辦法像劇本那樣抬起頭，因為我不想他看到我哭成淚人的樣子，一直不敢看他，想等待冷靜好的時候再把對白說完。」
網民狂煲《金式森林》掀競猜熱 點名兩大Big Boss嫌疑人
劇情伏線滿滿，網民亦化身偵探，掀起「金式Big Boss」競猜熱！綜合網民分析，劇中至少有六大奸角嫌疑人，包括秋伯娘（龔慈恩飾）、方芷君（江嘉敏飾）、鄺偉樑（徐榮飾）、衰舅父（李成昌飾）、應大狀（許家傑飾）及葉醫師（葉凱茵飾）。當中，方芷君因在方家大合照中流露出唯一充滿仇恨的眼神，成為頭號嫌疑人。而一直對亡夫及亡子車禍耿耿於懷的秋伯娘，其不忿的表現亦令網民懷疑她才是最終Boss。網民紛紛留言激讚：「下個禮拜應該好精彩，今集啲伏線咁勁」、「《金式》應該係 TVB 近年佳作，希望唔好爛尾」。