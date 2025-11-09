陳曉華《金式森林》終極黑化！｜紅衣復仇女王造型曝光 網民驚揭Big Boss真身？

台慶劇《金式森林》結局周劇情大暴走！官方最新劇照驚爆，陳曉華飾演的林澄將會終極黑化，一身全紅打扮化身「復仇女王」，眼神充滿仇恨，更遭何依婷企圖殺死！另一邊廂，視帝郭晉安忍痛剖白腦癌病情一幕極度催淚，隨著劇情推至最高潮，究竟誰才是隱藏在方家的幕後真兇「沉底鱷」？