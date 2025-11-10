《金式森林》郭晉安遇車禍命危 向陳曉華交代身後事 網民：最後幾集做得好好

最新娛聞
東方新地

《金式森林》今晚播出第二十一集，劇情迎來重大轉折，方仰天郭晉安為修理愛妻音樂盒而遇上致命意外，生死關頭向林澄陳曉華交代身後事。這場突如其來的車禍不僅震撼觀眾，更成為整個方家爭產大戰的導火線，幕後黑手的真面目即將浮出水面。

郭晉安修理音樂盒途中遇車禍命危

根據劇情預告，方仰天郭晉安執意為妻子林澄陳曉華修理她心愛的音樂盒，修好後滿心歡喜地駕車前往小食店與愛妻相聚。然而命運弄人，他在途中遭遇嚴重交通意外，生命垂危之際向林澄交代身後事，場面極其催淚。這個突發意外不僅讓觀眾措手不及，更為整部劇集的結局埋下重要伏筆，方仰天的死亡將徹底改變方家的權力格局。

陳曉華從音樂盒崩潰到紅裙復仇

郭晉安意外身亡後，林澄陳曉華的人生發生翻天覆地的變化，從溫柔賢妻瞬間變成復仇寡婦。劇組透露陳曉華在最後幾集的表現令人刮目相看，她從抱著音樂盒痛哭崩潰，到後來換上紅裙展開復仇計劃，角色層次豐富。有網民更指出她的造型變化極具象徵意義，死去丈夫後的服裝風格近似《愛回家》中「有仇必報熊尚善」的形象，暗示她將不再是任人欺負的弱女子。

《金式森林》方家爭產戰一觸即發

方仰天的遺囑成為引發信託爭奪戰的關鍵，方學禮何廣沛與方學勤陳浚霆就新加坡項目與林澄、高深羅子溢再起衝突。鄺偉樑徐榮更動議罷免林澄第一副主席之位，企圖在方仰天死後重新洗牌。與此同時，方學禮與鄺善荃何依婷的婚姻因Jasmine的秘密而破裂，在激烈爭執中鄺善荃意外滾下樓梯，被診斷出懷有身孕，為兩人關係增添更多變數。應華龍許家傑突然召集方家各人宣佈重要事情，事態發展令眾人愕然。

網民激讚陳曉華最後幾集表現搶眼

《金式森林》進入最後五集高潮階段，網民對劇情發展反應熱烈。羅子溢早前接受訪問時透露，視后老婆楊茜堯私下向他表示「陳曉華最後幾集做得好好」，值得觀眾留意她的精彩演出。不少網民留言表示「陳曉華終於爆發了」、「等咗咁耐終於見到佢反擊」、「紅裙造型好有氣勢」。亦有觀眾對郭晉安的退場感到不捨，留言「郭晉安演得好好，可惜死得太早」、「方仰天同林澄嘅愛情線好感人」，期待最後幾集的精彩發展。

金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
金式森林 郭晉安 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

