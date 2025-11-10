《金式森林》郭晉安遇車禍命危 向陳曉華交代身後事 網民：最後幾集做得好好

《金式森林》今晚播出第二十一集，劇情迎來重大轉折，方仰天郭晉安為修理愛妻音樂盒而遇上致命意外，生死關頭向林澄陳曉華交代身後事。這場突如其來的車禍不僅震撼觀眾，更成為整個方家爭產大戰的導火線，幕後黑手的真面目即將浮出水面。