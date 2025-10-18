郭柏妍為追討6,000蚊攬實羅天宇｜床戲生硬遭監製勒令重拍！自爆：「唔夠膽掂人哋身體」
昨晚劇情爆笑 郭柏妍追債變陪瞓羅天宇
在昨晚（17日）播出的《金式森林》中，劇情緊張刺激，幸好有羅天宇飾演的方學賢與郭柏妍飾演的高靜這對歡喜冤家平衡氣氛。郭柏妍今次突破乖乖女形象，飾演「孤寒原則王」高靜，為追討被方學賢撞毀的座駕倒後鏡6,000元維修費，對他窮追不捨。當她終於在酒店房找到嚴重酒醉的方學賢時，對方竟將她誤認作已離世的母親，更將她撲倒在床上緊抱入睡，嚇得高靜連環大叫：「你好重呀」、「我嚟係叫你賠錢架！」最終叫至筋疲力竭的她，竟也抱著對方睡著了。另外一幕郭柏妍為演唱會門票假扮學賢未婚妻，更穿上清純浴袍打情罵俏，期間因不滿對方佔便宜，更氣得喪搣對方Pat Pat，場面十分搞笑。
羅天宇郭柏妍自爆勁大心理障礙 監製勒令床戲重拍
這場看似簡單的搞笑床戲，原來拍攝過程一點也不簡單。監製林志華透露，該場戲拍了足足一晚，更因郭柏妍與羅天宇兩位「怕醜王」攬得唔夠肉緊，效果不似預期，最後需要重拍！羅天宇在官方訪問中坦言，與同樣「超級慢熱」的郭柏妍拍床戲確實有「好大心理障礙」，他笑說：「之前我都拍過嘅，但一嚟我同王敏奕好Friend，又或者係黃智雯、龔嘉欣佢哋 Lead 住我。但今次我對手驚哩，咁我就更加驚。」郭柏妍亦表示自己最大障礙是不敢觸碰對方身體：「因為我唔係好夠膽去掂到人哋嘅身體。」她更特別感激劇中哥哥羅子溢專程探班，並親身示範如何落手搣羅天宇，大讚對方是二人的「催化劑」。
郭柏妍可愛表情包瘋傳 網民激讚：食餅都咁有美感！
郭柏妍在劇中的演出大獲好評，除了招牌長腿吸睛，一系列可愛表情包更在網上瘋傳。由於她飾演的「原則王」高靜性格唔認輸，經常與哥哥高深（羅子溢飾）及方學賢鬥嘴，過程中流露出招積、鬥氣、唔忿氣的表情，被網民大讚Cutie指數爆燈。其中一幕她穿著套裝短裙，坐在椅子上一邊食餅一邊搖腿的畫面，更引發網民熱烈討論，在討論區瘋傳，激讚畫面充滿美感。網民紛紛洗版留言：「腳柏妍真係名不虛傳！」、「估唔到連食塊餅都可以咁可愛」、「呢個畫面好有初戀feel，睇到心都跳埋」、「郭柏妍做鬥氣角色好有驚喜，表情多多好精靈！」
陳星妤首日開工即拍親熱戲 陳浚霆叫苦連天勁搞笑
同劇另一對CP陳星妤與陳浚霆的互動亦同樣有火花。昨晚劇情講到身穿橙色泳衣的陳星妤，向老公陳浚霆瘋狂撒嬌求獎勵，二人不但攬到實一實，陳星妤更整個人跳到陳浚霆懷中，大玩「人肉360旋轉」，場面極度火辣。陳星妤透露，拍攝當日竟是她第一日開工，幸得陳浚霆細心幫手遮著重要部分以防走光。而陳浚霆則笑言，拍攝時要顧及太多事情，事前亦要與對方做足溝通，所以全程拍到「唉唉聲」，過程相當搞笑。