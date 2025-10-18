郭柏妍為追討6,000蚊攬實羅天宇｜床戲生硬遭監製勒令重拍！自爆：「唔夠膽掂人哋身體」

昨晚台慶劇《金式森林》劇情爆笑，郭柏妍為追討6,000元維修費，竟與醉酒的羅天宇意外同床共枕！畫面中郭柏妍被對方誤認作亡母並緊緊攬實，叫天不應的場面既尷尬又搞笑。不過原來鏡頭後比劇情更精彩，有指二人因太怕醜，親密戲攬得唔夠肉緊，最後竟遭監製勒令重拍收場，究竟這對「怕醜王CP」拍攝時發生了甚麼尷尬事？