陳星妤《金式森林》情趣睡衣跌膊色誘老公｜一招激到網民噴血：萬國城處女大個女！
昨晚首播即獻身 陳星妤情趣睡衣色誘陳浚霆
昨晚《金式森林》的劇情焦點，無疑落在陳星妤飾演的二少奶譚嘉欣身上。劇中她為了在豪門爭一席位，急於與老公方學勤（陳浚霆飾）「造人」，為此更不惜換上極度性感的黑色情趣睡衣，在老公面前搔首弄姿。其中一幕她輕輕拉下肩帶，做出「跌膊」的誘人動作，眼神充滿嫵媚，將女性魅力發揮到極致，性感尺度大開，讓不少觀眾看得面紅耳赤。網民紛紛截圖討論，大讚她演技大有突破，更笑言當年《一舞傾城》中那位被稱為「萬國城最後一個處女」的純情角色，如今真的長大了，成功轉型展現成熟韻味，證明她戲路廣闊，演出深入民心。
何依婷陳星妤綠茶上身 惡鬥獲讚「神仙吵架」
除了陳星妤的性感演出，她與何依婷飾演的大嫂鄺善荃在豪門盛宴上的惡鬥亦是首集一大亮點。兩人同樣是攀附名門的「綠茶」角色，為了爭奪鑽飾示範模特兒的機會，在人前互相「腰膶」，句句有骨，眼神充滿鄙視與囂張，將角色之間的張力演繹得入木三分。有趣的是，由於兩人顏值極高，何依婷穿上恍如美人魚的蝦肉色晚裝，陳星妤則以Bling Bling晚裝上陣，網民不但未有覺得她們煩厭，反而形容這場惡鬥是「神仙吵架」，大讚畫面養眼又引人入勝，兩位港姐出身的演員演技同樣吸睛，成功演活了角色「綠茶入血」的精髓。
五大女主角平均27.8歲 《金式森林》被封「重女」青春劇
《金式森林》首播後獲得高度評價，除了劇情緊湊，強大的演員陣容亦是主因。劇集集結了五位新生代女主角，包括兩大港姐冠軍陳曉華及莊子璇，以及同為港姐出身的何依婷、陳星妤和郭柏妍，五人平均年齡僅27.8歲，充滿青春氣息，被網民大讚是無綫近年難得一見的「重女」劇集。男演員方面同樣不遑多讓，除了有公認的型男何廣沛和羅天宇，還有愈趨成熟帥氣的羅子溢，整個演員陣容「全員顏值在線」，不少網民表示單是看演員的顏值及青春氣息，已經「值回票價」，對後續發展充滿期待。
網民洗版激讚節奏快 「羅蘭姐三個字震懾全場」
劇集播出後，網上討論區反應熱烈，網民一面倒洗版式給予好評。不少留言大讚劇集節奏明快，短短一集已交代了家族爭產、商業危機及主角背景等多條主線，資訊量龐大卻不混亂：「好睇，交代晒啲人物，劇情又快」。除了年輕演員備受關注，現年91歲的殿堂級演員羅蘭亦憑超強氣場搶盡風頭。她在開場的爭產戲中，一句鏗鏘有力的「冇得和」三個字已成功震懾全場，其後在集團盛典上活潑地行走Catwalk，反差萌的表現亦相當搶焦，網民力讚羅蘭姐寶刀未老，演甚麼像甚麼，是全劇的定海神針。