陳星妤《金式森林》情趣睡衣跌膊色誘老公｜一招激到網民噴血：萬國城處女大個女！

台慶劇《金式森林》昨晚首播即引爆熱話，當中以陳星妤的破格演出最為矚目！劇情講述她為鞏固豪門地位，竟穿上黑色情趣睡衣，以一招香肩半露的「跌膊」動作色誘老公陳浚霆，畫面極盡挑逗，火辣程度令網民大呼噴血！加上她與何依婷上演「綠茶婊」互鬥的精彩戲碼，首集即搶盡焦點，究竟這部劇集還有甚麼看點令網民激讚「值回票價」？