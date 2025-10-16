《金式森林》兩大港姐冠軍惡鬥｜陳曉華護士Look硬撼莊子璇餵食橙 監製親解演技爭議？
昨晚《金式森林》劇情大暴走 陳曉華莊子璇同集鬥搶鏡
昨晚（15日）播出的《金式森林》劇情相當緊湊，講述方仰天（郭晉安飾）車禍昏迷甦醒後，方氏國際陷入重大危機，需要方家上下「攞晒成副身家出嚟」救亡。在緊張的商戰情節中，兩位港姐冠軍的演出成為亮點。當中，陳曉華飾演的林澄為探望方仰天，竟喬裝成護士潛入病房，一身專業的白衣天使Look，加上其高䠷身形，瞬間俘虜觀眾眼球。而飾演方家孻女方芷茵的莊子璇，則在病房大展「小棉襖」功力，嬌滴滴地為爸爸搣橙兼餵食，更爭寵說：「我都係啫！」配上一個精靈回眸甜笑，融化不少網民的心。
監製林志華力撐莊子璇 親解演技爭議：「佢做到小棉襖感覺」
對於首次拍劇的莊子璇，其演技一直備受外界關注及爭議。監製林志華近日接受訪問時，就親自為愛將護航，承認她雖然尚有很多進步空間，但仍力撐她是飾演方芷茵的不二之選。林志華大讚莊子璇勤力，態度良好：「佢真人嘅特質同方芷茵好似，都係冇乜自信但又聽聽話話咁，佢其實好做到我心目中小綿襖嘅感覺，即係嗰種貼心又溫暖嘅女兒。」監製更透露莊子璇深知自己不足，開劇前有專誠找人上堂學戲，希望盡力做好，其敬業態度值得肯定。
2018決戰2023 兩代港姐冠軍背景大比拼
兩位女神在劇中鬥法，現實中亦是背景相近的師姐妹，同樣是高學歷港姐冠軍出身，難怪被網民拿來比較。2018/08 陳曉華（Hera）勇奪香港小姐冠軍，她畢業於香港中文大學護理系，更曾因成績優異獲頒獎學金，是名副其實的學霸。網民指她今次在劇中扮演護士，完全是「重操故業」，專業感十足。2023/08 莊子璇（Hilary）則是新鮮出爐的港姐冠軍，同樣是學霸一名，現正就讀於香港大學食物及營養科學系。她憑甜美外貌被封「港版IU」，今次首度拍劇飾演天真爛漫的小女兒，角色與其形象不謀而合。
網民洗版式討論 狂讚陳曉華莊子璇各有各靚
昨晚一集播出後，網民隨即在各大討論區洗版，對兩位港姐冠軍的表現反應熱烈，輿論普遍傾向正面。不少網民大讚陳曉華的護士造型非常吸睛，紛紛留言：「樣靚、腿長又身形高䠷，冇得輸」、「Hera 終於做番佢嘅專業。」認為她完美駕馭角色。另一邊廂，莊子璇的可愛演出亦成功融化網民，笑言被她的嬌嗲模樣冧到：「好可愛呢個女真係」、「睇到都心甜埋」、「佢真係做到小棉襖嘅感覺」，認為她成功演活了天真小女兒的神髓。