《金式森林》兩大港姐冠軍惡鬥｜陳曉華護士Look硬撼莊子璇餵食橙 監製親解演技爭議？

昨晚台慶劇《金式森林》劇情再掀高潮，兩大港姐冠軍陳曉華與莊子璇同集大鬥法，引來網民熱烈討論！劇中陳曉華驚喜化身白衣天使，造型獲讚極度養眼；而莊子璇則大騷嬌嗲功力，親手餵「Daddy」郭晉安食橙，場面溫馨甜到漏。兩大女神同場比拼，究竟誰更搶鏡，而監製又如何評價備受爭議的莊子璇？