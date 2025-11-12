《金式森林》陳曉華慘遭背叛黑化復仇｜惡鬥「沉底鱷」龔慈恩 網民激讚：現代版周芷若！
陳曉華紅衣女王登場 8分鐘喊戲一Take過
昨晚劇情講到，陳曉華飾演的林澄在郭晉安死後，被方家上下聯手逼遷，不但被摔毀心愛的音樂盒，更被公開播出只當她是「鯰魚」的殘酷真相，令她徹底崩潰。就連她最信任的羅子溢亦反過來要求她搬走，雖然為她爭取到十億遺產，但心碎的林澄堅拒接受，最終走上黑化之路。她身穿全紅長裙大鬧尾七儀式，更召開記者會高調宣稱持有真正遺囑，與方家正式開戰。其中一幕長達8分多鐘的圍攻戲，陳曉華由心痛、絕望到歇斯底里，據悉她一Take過完成，演技大爆發，她哭著質問羅子溢：「我到底係乜嘢呀？…我好痛呀，你知唔知我真係好痛呀！」錐心的對白配上顫抖的聲線，完全演活了被背叛的極痛狀態。
監製林志華激讚陳曉華 預告龔慈恩將會更瘋狂
對於陳曉華的超水準表現，監製林志華大讚不已，更透露拍攝該場8分多鐘的重頭戲時，他單靠聽陳曉華的對白已經知道她完全入戲：「我嗰日冇睇過 Cam，淨係聽 Hera 講對白，都覺得啲感情全部到晒位，結果出嚟效果真係感人，Hera 仲喊得好靚、好惹人憐愛。」監製同時預告，另一女主角龔慈恩的戲份將會是結局周的另一焦點，隨著劇情推進，她將會向觀眾展示前所未有的瘋狂一面，保證結局周兩大女主角的演技大鬥法，絕對會讓觀眾看得過癮。
龔慈恩「沉底鱷」真身曝光 溫文伯娘變陰險奸人
昨晚另一大爆點，是潛藏方家多年的「沉底鱷」真身終於曝光，正是過去21集一直看似溫文爾雅、公平公正的「秋伯娘」龔慈恩。她在自揭底牌一幕中，一邊悠閒泡茶，一邊以優雅又充滿城府的奸笑大談人性醜惡：「貪嗔癡，貪係排第一位。人性就係咁架喇，就算明明係假，佢哋都會當真。」談及陳曉華的角色時，她眼神更充滿不屑，隨即陷入自憐模式：「講可憐，我可憐咗好多年…我生嘅係長子嫡孫，但我竟然要委曲求全咁服侍佢哋二房，錢就畀佢哋擸晒」，配上結尾的狠毒眼神，與之前的形象形成巨大反差，戲味十足，讓觀眾看得毛骨悚然。
網民洗版式激讚陳曉華 封「周芷若2.0」演技大躍進
陳曉華與龔慈恩的終極對決，引發網民洗版式討論，輿論一面倒激讚兩人的精湛演技。不少網民大讚陳曉華成功駕馭黑化角色，演技大躍進，更封她為「周芷若2.0」：「現代版周芷若，絕境變滅絕師太」、「演出了『方家鐵娘子』嘅味道」、「柔，剛，串，狠，慘，激動，無奈等情緒都做到」。更有網民認為她有袁詠儀的影子：「Hera 個様同把聲好似袁詠儀，柔弱之中帶點強悍」。觀眾亦非常期待兩大女主角的飆戲場面，紛紛留言：「陳曉華大鬥龔慈恩，好好睇」！