《金式森林》陳曉華慘遭背叛黑化復仇｜惡鬥「沉底鱷」龔慈恩 網民激讚：現代版周芷若！

台慶劇《金式森林》結局周劇情極度震撼，陳曉華飾演的林澄慘遭眾叛親離，在昨晚（11日）播出的集數中終於徹底黑化，化身「紅衣復仇女王」向方家宣戰，場面看得觀眾肉緊！當一直信任的人逐一背叛，加上潛藏多年的終極奸人亦揭開真面目，究竟黑化後的陳曉華能否成功復仇？