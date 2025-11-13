金式森林｜91歲羅蘭慘被推落樓梯 陳曉華龔慈恩激烈交鋒 復仇真相揭曉

《金式森林》第24集今晚播出，陳曉華飾演的林澄與龔慈恩飾演的蔣煥秋終於正面對決，兩大反派角色的鬥智鬥勇成為全劇高潮。劇情發展至此，蔣煥秋的真面目完全暴露，她不但是隱藏多年的沈底鱷，更為了一己私慾不惜對羅蘭飾演的方老太痛下毒手。這場驚心動魄的復仇大戲，背後隱藏的真相令人震驚。