金式森林｜91歲羅蘭慘被推落樓梯 陳曉華龔慈恩激烈交鋒 復仇真相揭曉
廣告
《金式森林》第24集今晚播出，陳曉華飾演的林澄與龔慈恩飾演的蔣煥秋終於正面對決，兩大反派角色的鬥智鬥勇成為全劇高潮。劇情發展至此，蔣煥秋的真面目完全暴露，她不但是隱藏多年的沈底鱷，更為了一己私慾不惜對羅蘭飾演的方老太痛下毒手。這場驚心動魄的復仇大戲，背後隱藏的真相令人震驚。
蔣煥秋真面目曝光推羅蘭落樓梯
劇情發展至關鍵時刻，蔣煥秋終於露出真正面目，原來她就是一直隱藏在幕後的沈底鱷。為了徹底控制局面，蔣煥秋設計了一石二鳥的毒辣計謀，先是偷偷刪除方老太手機內的重要視頻證據，接著更找人將方老太推下樓梯。這個狠毒的舉動不但要讓方老太永遠閉嘴，更要讓方家人徹底無法原諒林澄，同時讓林澄背負傷人的罪名。蔣煥秋以為自己的計劃天衣無縫，卻沒想到這正是她最大的失算。
陳曉華林澄反擊成功拍下關鍵證據
正當蔣煥秋自以為計謀得逞之際，林澄卻早有準備。她成功拍下蔣煥秋雇用他人推方老太下樓梯的關鍵視頻證據，這段錄像成為扭轉整個局面的重要武器。與此同時，高深也從高靜的無心之言中獲得啟發，終於發現假遺囑的貓膩，讓整個陰謀的真相開始浮出水面。林澄的復仇行動進入最後階段，她刻意在公眾場合高調挑釁學禮，成功刺激對方情緒失控，最終導致學禮被警方拘捕。
《金式森林》複雜恩怨情仇即將揭曉
劇集發展至此，各個角色的命運都面臨重大轉折。方陸超群主動委託煥秋安排與林澄見面，聲稱要告知一個足以化解雙方恩怨的真相，但這場以和解為名的會面，最終卻導致完全意料不到的嚴重意外發生。另一方面，有為突然遭到綁架並被強行禁錮，綁架者的動機非常明確，就是要逼使他開口供述一宗奪命車禍的背後真相。而Jasmine其後也成為綁架目標，愛護她的學禮為了救人決定答應綁架者的苛刻要求。
網民熱議劇情高潮迭起
《金式森林》播出至今收視持續攀升，網民對劇情發展反應熱烈。有觀眾留言表示「蔣煥秋真係好毒辣，推老人家落樓梯都做得出」，亦有網民讚賞陳曉華的演技「林澄呢個角色真係好有層次，由受害者變成復仇者」。不少觀眾對羅蘭飾演的方老太被推落樓梯一幕感到震驚，紛紛留言「羅蘭婆婆好慘，蔣煥秋真係冇人性」。隨著劇情進入最後階段，網民都期待看到最終的真相大白，以及各個角色的最終下場。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期