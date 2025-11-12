金式森林｜《寒戰》式爭家產對罵成焦點 害死陳曉華阿哥幕後兇手曝光！

TVB劇集《金式森林》踏入結局篇，劇情急轉直下令觀眾目不暇給。林澄（陳曉華飾）在方仰天（郭晉安飾）意外身亡後，因遺囊引發信託爭奪戰，向方家展開毀滅性反擊。然而最新一集更出現驚人轉折，陳曉華與唐嘉麟遭遇致命車禍，背後黑手竟然另有其人。

陳曉華記者會爆方家兄弟醜聞

第23集中，陳曉華已準備好毀滅性報復部署，在記者會上大爆方家兄弟的不堪醜史。方學勤（陳浚霆飾）企圖以重金收買林耀（唐嘉麟飾），要他在記者會上否認陳曉華所持有文件的真實性，但計劃最終失敗。陳曉華與方家兄弟在記者會上展開激烈對峙，場面如《寒戰》般緊張刺激，「兩大雞仔聲與後母」的爭產大戰正式開打。

龔慈恩狠下殺手陳曉華險死

高靜（郭柏妍飾）託方學賢（羅天宇飾）尋找神秘失蹤的葉醫師，但竟然被人偷偷發現並盤算著。高深（羅子溢飾）找方芷君（江嘉敏飾）向蔣煥秋（龔慈恩飾）打探葉醫師消息，最後獲得葉醫師住處資料。當羅子溢與郭柏妍前往住處找葉醫師時，她已先一步逃脫，而陳曉華與唐嘉麟亦在後面追趕，但卻被看透一切的龔慈恩狠下殺手。

唐嘉麟為救陳曉華犧牲性命

龔慈恩下令殺死陳曉華與唐嘉麟，安排大貨車攔腰撞擊兩人。陳曉華雖然避開了致命車禍，但唐嘉麟卻為救她而犧牲生命，令陳曉華更為悲憤。龔慈恩隨後嫁禍給方學禮（何廣沛飾），偷偷把錄音交給陳曉華，警方收到消息後指證何廣沛極有可能是車禍的幕後黑手。雖然何廣沛最終未被正式起訴，但他與陳浚霆卻被方氏眾董事罷免職務。

網民激讚劇情緊湊如電影

《金式森林》結局篇的精彩劇情引起網民熱烈討論，不少觀眾大讚劇情緊湊刺激。網民留言表示「陳曉華演技爆燈」、「龔慈恩奸角演得好出色」、「唐嘉麟死得好慘」。亦有觀眾認為「記者會對峙場面好似《寒戰》咁緊張」、「方家兄弟爭產戲碼好精彩」。部分網民更預測「龔慈恩應該係最終大佬」、「陳曉華復仇之路未完結」，對劇集結局充滿期待。

