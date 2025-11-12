金式森林｜《寒戰》式爭家產對罵成焦點 害死陳曉華阿哥幕後兇手曝光！

TVB劇集《金式森林》踏入結局篇，劇情急轉直下令觀眾目不暇給。林澄（陳曉華飾）在方仰天（郭晉安飾）意外身亡後，因遺囊引發信託爭奪戰，向方家展開毀滅性反擊。然而最新一集更出現驚人轉折，陳曉華與唐嘉麟遭遇致命車禍，背後黑手竟然另有其人。