《金式森林》結局｜龔慈恩「女版丁蟹」演技封神 陳曉華食魚蛋爆喊感動全網 網民：年度神劇！

昨晚（14日）台慶劇《金式森林》迎來大結局，劇情反轉再反轉，龔慈恩終極黑化發癲，被網民封為「女版丁蟹」，演技震撼全城！另一邊廂，陳曉華一場含淚食魚蛋的爆喊戲，亦感動無數觀眾，獲讚演技大躍進，成功洗甩花瓶污名。究竟結局如何觸動人心，令網民一致洗版封為年度神劇？