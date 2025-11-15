《金式森林》結局｜龔慈恩「女版丁蟹」演技封神 陳曉華食魚蛋爆喊感動全網 網民：年度神劇！
大結局龔慈恩終極發癲 歇斯底里怒吼嚇窒觀眾
《金式森林》結局高潮迭起，原來林澄（陳曉華飾）的「黑化」只是引蛇出洞的戲碼，成功掌握秋伯娘（龔慈恩飾）的犯罪證據，令其奸計徹底敗露。當方家三子合力逼她放棄遺產執行人身份時，一直處心積慮的秋伯娘終於失控，徹底撕破溫柔的假面具。她不但歇斯底里地大聲吼叫，更奮力撕爛法律文件、怒掟電話，甚至大力推開家人，完美演繹何謂「嬲到眼都凸埋」，瘋癲程度衝擊觀眾想像極限，每個表情都充滿張力，讓網民看得毛骨悚然，大讚是教科書級別的「癲婆」演出，演技絕對是全劇MVP。
龔慈恩黑化真相大反轉 驚揭亡夫出軌被殺秒崩潰
劇情最諷刺的轉折，是秋伯娘多年來向方家報復的信念，竟是源於一場誤會。她最終發現，殺死亡夫的真兇並非方家，而是其前妻，原因更是亡夫出軌，因愛成恨才惹來殺身之禍。這個殘酷真相徹底摧毀了她多年的精神支柱，令她再度發癲，更失去人性想插死林澄。在拘留所的最後一幕，她含淚瘋狂搖頭怒吼：「我唔信、我唔信、我唔信呀」，又自欺欺人地又喊又笑：「我老公好愛我架！」，從瘋癲到絕望崩潰，情緒層次分明，讓觀眾深刻體會到「可恨之人必有可悲之苦」，大師級演技再度封神。
陳曉華含淚食魚蛋演技大爆發 「好辣但好好食」惹哭全網
另一邊廂，女主角陳曉華的演出同樣賺人熱淚，獲網民肯定演技開竅。結局中，她飾演的林澄獨自回到與亡夫仰天（郭晉安飾）的「老地方」，含淚吃著二人的「定情麻辣魚蛋」。她全程強忍淚水，邊想著昔日甜蜜回憶邊吃，又笑又喊的模樣極具感染力。當老闆問她「係咪好辣」時，她哽咽回答一句：「好辣，但係好好食」，痛苦又壓抑的聲線，配上吳業坤的插曲《還剩一件未做的事》及回憶片段，催淚程度爆燈。最後仰天「現身」緊握她的手，她含淚展露的微笑，令無數網民跟著心碎落淚，大讚是「最純愛故事」。
網民洗版激讚零爛尾 封2025年度神劇求開續集
《金式森林》大結局播出後，網上討論區及社交平台被洗版，網民一面倒給予好評，大讚結局圓滿不爛尾，更封其為「2025年度神劇」。不少留言指：「呢套係我近年睇嘅劇中，喊得最厲害嘅一套」、「結局幾好，唔係爛尾收場，值得一讚」。對演員的表現更是讚不絕口，形容龔慈恩是「全劇MVP」、「秋伯娘好有丁蟹Feel」，而陳曉華亦憑藉動人演出獲平反：「陳曉華不再是花瓶」。劇中方家大合照獨欠林澄一度引起民憤，劇組演員亦相當識做，在結局飯局上，由方家三子向陳曉華補送「齊腳全家福」及道歉咭，戲內戲外都劃上完美句號，令網民更期待開拍續集。