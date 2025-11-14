《金式森林》大結局 江嘉敏遇襲中刀 龔慈恩反轉真相震撼 網民：估唔到！

TVB台慶劇《金式森林》今晚播出第25集大結局，龔慈恩飾演的蔣煥秋終於撕下虛偽面具，展開最後復仇大計。然而劇情出現第五次反轉，陳曉華飾演的林澄絕地反擊成功拍下關鍵證據，揭發蔣煥秋雇人推倒羅蘭飾演的方老太的真相，讓這場延續20多年的恩怨情仇終於水落石出。