《金式森林》大結局 江嘉敏遇襲中刀 龔慈恩反轉真相震撼 網民：估唔到！
TVB台慶劇《金式森林》今晚播出第25集大結局，龔慈恩飾演的蔣煥秋終於撕下虛偽面具，展開最後復仇大計。然而劇情出現第五次反轉，陳曉華飾演的林澄絕地反擊成功拍下關鍵證據，揭發蔣煥秋雇人推倒羅蘭飾演的方老太的真相，讓這場延續20多年的恩怨情仇終於水落石出。
龔慈恩最終復仇計劃曝光
蔣煥秋為了讓方老太徹底閉嘴，同時讓林澄背負傷人罪名，決定雇傭人推倒方老太。她的自以為是反而給了林澄反擊的機會，林澄成功拍下蔣煥秋指使他人的關鍵視頻證據。與此同時，高深也發現了假遺囑的貓膩，為最後的反擊做好準備。龔慈恩在劇中的演技層次分明，從面慈心險的「秋伯娘」到不擇手段、陰毒兇狠的「復仇者」，讓觀眾都不禁驚嘆這真的是同一個人。
《金式森林》真相大白方家恩怨了結
變得清醒的林澄先讓蔣煥秋也陷入傷人風波，羅子溢飾演的高深則讓方家人看清事實並與蔣煥秋決裂。江嘉敏飾演方芷君得知真相後，找到關押董有為和葉美霞的地方。最震撼的真相終於揭曉，害死方仰浩的竟然是方仰天亡妻，她因為與大伯的婚外戀被方仰浩拋棄，為報仇才找人製造車禍。這名弟媳後來自殺是因為愧疚方家，而方仰天為了保住亡妻和大哥的名聲，被方學勤、蔣煥秋、方芷君恨了20多年。
方芷君遇襲受傷蔣煥秋恨錯人
在大結局中，方芷君遭人脅持更被割傷頸部，急需輸血保命。蔣煥秋不僅要害死方仰天，要趕走他的遺孀，要讓他的孩子變成富家窮人，更要賣掉他的公司。然而最終蔣煥秋發現自己恨錯了人，讓女兒負傷，自己也要面臨坐牢的下場。龔慈恩虐待禁錮董有為，終於肯說出當日車禍的始作俑者，而鄺偉梁和董有為也將受到法律制裁。
網民激讚龔慈恩演技層次豐富
《金式森林》大結局播出後，網民紛紛讚賞龔慈恩的精湛演技。有觀眾留言表示「龔慈恩真係好戲之人，由頭到尾都好有層次」、「秋伯娘呢個角色真係好立體，由善良到邪惡嘅轉變好自然」。亦有網民感嘆劇情的多次反轉，「第五次反轉真係估唔到，編劇好有心思」、「20幾年嘅恩怨終於解開，好satisfying」。事情告一段落後，方家回歸平靜，林澄重返不時與方仰天同往吃辣魚蛋的小店，百般滋味在心頭。
圖片來源：TVB