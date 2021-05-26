金手指｜梁朝偉 劉德華造型曝光 阿Dee何啟華與影帝鬥戲
由莊文強執導及編劇電影《金手指》，是梁朝偉和劉德華繼《無間道III》後相隔18年再度合體。日前梁朝偉、劉德華、任達華和蔡卓妍等主要演員造型曝光﹗ERROR成員阿Dee何啟華都有份演出，原來正是阿Dee拍攝《ERROR自肥企画》時請假兩集，由Dee姐（陳海寧）頂替的原因，今次為阿Dee首次參與大製作電影。
文：東方新地｜圖：《金手指》發相
文：東方新地｜圖：《金手指》發相
《金手指》陣容強大，豪華卡士包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、李靖筠、白只、太保等等合演，雲集多位金像級好戲之人﹗造型是八十年代，劉德華頭髮斑白梳向後，並佩戴上一張證件，據知是廉政公署調查員，至於梁朝偉，之前曾skin head頭，現已把頭髮留長，恤衫打呔，一臉老誠﹗角色仍然保留神秘，有待日後公布，令人相當期待﹗
《金手指》在半島酒店實景拍攝，向來甚少借出埸地的半島酒店，分別借出餐廳、酒樓作為拍攝，其中一場是兩大影帝偉仔與華仔正面交鋒的戲肉，更安排在總統套房中拍攝，人和景配合得氣派非常。《金手指》自開拍以來進度十分順利，現已完成拍攝，進入後期製作部分，老闆楊受成博士，曾兩度前往探班及連走兩場，先後到半島酒店及邵氏影城探班，並參觀重要場景。除了兩位影帝之外，阿Sa蔡卓妍和任達華及一班新演員胡子彤、岑珈其、何啟華@Error、徐浩昌（肥腸）在邵氏片場開工時，楊老闆也特地前來探班及萬歲。
《金手指》投資過億
導演莊文強親自解開超高製作費之謎：「這是個7、80年代的故事，所有佈景都要重新搭建，再加上要做電腦特技，以及一班演員的片酬，合計就要這個數字了。」導演補充，故事大部份都是他的童年回憶，能夠與兩大影帝梁朝偉和劉德華合作，感覺好興奮：「除了兩位影帝之外，戲中每一個人物、每一個角色都好精彩。」監製黃斌感謝楊老闆的全力支持：「這麼大的投資，是一件好珍貴的事，所以我們有很大期望，希望這個陣容會變成一個經典記錄！」梁朝偉表示自《無間道》與莊文強導演認識，一直有保持聯絡，跟劉德華就更是由拍電視劇合作至今，默契十足：「今次難得可以一起去拍一齣新電影，當然好興奮，好開心再與華仔合作，相信今次都會和以前一模一樣，再次拍一齣好戲！」劉德華則說，接到監製黃斌的邀請，翻開《金手指》的劇本一看，他已第一時間聯想到，對手應該是梁朝偉，果然預感靈驗，華仔說：「所以別無他選，一定要再度合作，拍一齣好精彩的電影！」
《新紮師兄》經典組合
《新紮師兄續集》的經典組合，張偉杰（梁朝偉）與韓彬（任達華）又再聚首，華哥表示：「這齣戲的每個角色都寫得好精彩，各人的互動又好精彩，肯定是一齣好高質素的電影，令人期待！」方中信亦非常認同華哥的意見：「導演找我，二話不說立即答應，這齣戲肯定好精彩！」