金手指｜梁朝偉 劉德華造型曝光 阿Dee何啟華與影帝鬥戲

由莊文強執導及編劇電影《金手指》，是梁朝偉和劉德華繼《無間道III》後相隔18年再度合體。日前梁朝偉、劉德華、任達華和蔡卓妍等主要演員造型曝光﹗ERROR成員阿Dee何啟華都有份演出，原來正是阿Dee拍攝《ERROR自肥企画》時請假兩集，由Dee姐（陳海寧）頂替的原因，今次為阿Dee首次參與大製作電影。

文：東方新地｜圖：《金手指》發相