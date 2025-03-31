金秀賢記招直播線上看連結 一文回顧金賽綸家屬及《橫豎研究所》指控時序

金秀賢的粉絲在昨日（30日）表達了他們對偶像遲遲未能面對現實的不滿，並發表聲明要求他出面解釋。在粉絲的壓力下，金秀賢透過其經理人公司GOLDMEDALIST回應，宣布將於今日（31日）下午4時30分（香港時間3時30分）於麻浦區的一家酒店舉行記者會。