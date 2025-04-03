金秀賢記招爆喊舌頭意外成焦點 「疑染椰菜花」登熱搜 專家有回應
金秀賢記招爆喊舌頭意外搶fo
在記者會的照片與片段流出後，不少內地網民將焦點轉向金秀賢的舌頭，稱其表面看似有異物，質疑是否感染了「椰菜花」。網上對此議論紛紛，有人表示：「照片太模糊，分不清是舌頭齒痕還是菜花」，也有人直言：「他長菜花也不意外吧」，甚至有網友分析：「舌頭黏膜分泌狀況確實怪怪的。」不過，亦有意見認為這可能只是「火氣大」引起的正常現象，眾說紛云，話題熱度持續升溫。
專家解讀「椰菜花」可能性
針對網民的猜測，就有專家對此作出解釋，不過就表示單憑圖片以及直播片段，不足以準確判斷金秀賢舌頭是否如網民所指「疑染椰菜花」。「椰菜花」學名為尖銳濕疣，是由人類乳頭瘤病毒（HPV）引起的皮膚傳染病，主要透過性接觸傳播，常見於生殖器或肛門部位，口腔或舌頭出現的機率相對較低。因此現階段對金秀賢的猜測僅屬網民臆測，缺乏科學依據。
金秀賢記招直播痛哭道歉否認同未成年拍拖 一文回顧金賽綸家屬及《橫豎研究所》指控時序
金秀賢的粉絲在昨日（30日）表達了他們對偶像遲遲未能面對現實的不滿，並發表聲明要求他出面解釋。在粉絲的壓力下，金秀賢透過其經理人公司GOLDMEDALIST回應，宣布將於今日（31日）下午4時30分（香港時間3時30分）於麻浦區的一家酒店舉行記者會。
金秀賢首露面舉行記者會 事先聲明禁做一事
這次記者會是金秀賢自從本月10日被YouTube節目《橫豎研究所》揭露與未成年金賽綸的祕密戀情後，首次公開露面，並會有律師事務所LKB & Partners的代表及金秀賢本人發表聲明，但明確表示不會設置提問環節。
已神隱21日的金秀賢在記者會上為曾否認同金賽綸拍拖道歉，承認兩人曾在五年前即2020年交往，但指戀情只維持了一年，部分直播內容如下：
我是金秀賢，對不起。
因為我一個人讓這麼多人陷入傷痛，還有，對故人非常惋惜。
我想我只是急於保護我所擁有的，總是擔心會失去，會受到傷害？我很害怕，忙著逃跑，忙著否認，所以，一直在防守，花了很長時間。
就這樣，我在想，如果把所有的事情都說出來會怎麼樣，如果是那樣的話，愛我的那些粉絲怎麼辦。
每當私生活被曝光時，就想，明天就全說出來吧，讓我自己說嗎？
我與故人（金賽綸）的私生活每當被暴露出來的時候，我就想著要不我都說出來吧，趕緊結束這地獄般的痛苦的生活，我一直是這麼想的。
但是，每當有那種想法的時候，我都猶豫，會給我和我周圍的所有人帶來非常不好的後果。
《眼淚女王》這部劇，當故人（金賽綸）把我們倆合照放上去的時候，這是承認在五年前，我們交往了一年，但是那時候的我否認了我們正在交往的事實。
大家批評我，這是理所當然的事情。
即使在《眼淚女王》播出的時候，作為出演演員，有很多東西要遵守，那時，如果承認幾年前的（戀愛）關係，會發生什麼事呢，和我一起演戲的演員們，在現場熬夜的所有工作人員，這部作品賭上一切的製作公司，還有我們公司的家人們，他們會怎麼樣呢？
選擇做「明星金秀賢」
金秀賢表示當時他在「明星金秀賢」和「普通人金秀賢」之間，選擇了做「明星金秀賢」，他說：
但是，如果再來一次，如果再回到《眼淚女王》播出當時，我會再次做出這樣的選擇。
我能隨心所欲嗎？不管怎麼想，我想我不應該那樣做。
現在是金秀賢的人生應該承擔的。
這樣的選擇或者說是懦弱，自私，你批評多少我都會接受。
還有，向所有珍惜的人，我向你道歉。
我沒有和未成年時期的故人（金賽綸）交往，也沒有冷落她，也沒有因為逼她還債導致她死亡，我和故人就是平凡的情侶，平常的戀愛，然後分手了，和大部分的戀人分手一樣，所以我不和她聯繫，特別是前女友聯繫這件事，我因為是藝人很謹慎，特別是我們在一個公司我知道她是什麼樣的，所以我不會輕易主動聯繫，所以在她酒駕之後我也沒有主動聯繫。
我是因為YouTube節目才知道酒駕之後故人很痛苦的，那時候聽說她還有戀人，她有新的生活，所以我覺得主動聯繫不好。
最後金秀賢表示已經將手機交給了專業機關部門檢查，證明在金賽綸未成年時和她對話的人並非是他，而是另有其人。他表示如果的真的有罪，他願意接受法庭裁判，又指被人話係殺人犯令他好驚，更話記者會完結後，不知道又會被人用甚麼證據來屈他，但為了至今仲願意相信他為人的人，他選擇鼓起勇氣公開。此外金秀賢更表示要起訴「橫豎研究所」及金賽綸家人，索賠金額被指為120億韓圜（約6300萬港元）。
在記者會的最後，金秀賢宣布將暫停演藝活動，待風波平息後，再考慮復出：「我會靜靜地準備，再考慮回歸。」
一文回顧金賽綸家屬及《橫豎研究所》指控時序：
|日期
|事件概要與證據
|坊間反響
|2025年2月16日
|金賽綸被發現於家中輕生身亡，享年24歲，當天為金秀賢37歲生日。
|網友聯想金賽綸選擇金秀賢生日離世別有深意，網絡開始猜測兩人關係及壓力來源。
|2025年3月10日
|橫豎研究所直播爆料，指金秀賢與金賽綸自2015年11月19日起交往6年（至2021年7月7日），當時金賽綸15歲。證據：自稱金賽綸阿姨的人提供未公開IG文章，提及交往細節。金秀賢公司GOLDMEDALIST否認並稱將提告。
|有人質疑金秀賢道德，有人認為橫豎研究所誇張炒作，粉絲反擊稱是抹黑。
|2025年3月11日
|橫豎研究所公開金秀賢親吻金賽綸臉頰照片，並展示金賽綸求救簡訊：「我不是不還錢，如果馬上要我付7億，我給不了。哥哥，救救我，拜託給我點時間。」GOLDMEDALIST稱需整理資訊後回應。
|網絡用戶熱議照片真偽，有人視為交往證據，有人質疑來源及時機，部分人同情金賽綸經濟壓力。
|2025年3月12日
|橫豎研究所公開2019年12月24日聖誕夜照片，金秀賢公司稱照片元數據證實非2016年拍攝，否認未成年交往。證據：元數據顯示拍攝日期。
|網絡上支持金秀賢者認為澄清有力，反對者質疑為何不正面回應交往時長，輿論兩極化加劇。
|2025年3月14日
|GOLDMEDALIST發12頁聲明，承認金秀賢與成年後的金賽綸交往（2019-2020），否認逼債7億，稱信件為軍中日常問候。金賽綸母親反駁，指金秀賢說謊。
|粉絲鬆口氣認為時間線合理，批評者指證明不足，金賽綸家屬立場獲部分同情。
|2025年3月15日
|橫豎研究所公開金秀賢「下身裸露洗碗照」（遮蓋重點部位），金賽綸家屬發7點聲明，要求承認未成年交往並道歉。GOLDMEDALIST喊話欲見金賽綸母親。
|網民紛紛議論照片尺度，有人批橫豎研究所消費逝者，有人支持家屬訴求，金秀賢形象受衝擊。
|2025年3月17日
|橫豎研究所貼出2017年私生飯照片，顯示金秀賢出入金賽綸家，家屬證實為其公寓，指他趁家人不在時到訪。金賽綸家屬提告YouTuber李鎮浩並考慮告金秀賢。
|有人同情金賽綸未成年處境，有人質疑照片是否捏造。
|2025年3月18日
|橫豎研究所公開金秀賢在金賽綸家中撫摸其腰背影片，由金秀賢掌鏡。GOLDMEDALIST警告停止造謠，否認紅外套男子是他。
|影片親密程度令有人相信戀情為真，有人指責橫豎研究所侵隱私，金秀賢粉絲反擊。
|2025年3月20日
|GOLDMEDALIST宣布提告橫豎研究所及金賽綸遺屬，指洗碗照涉性羞恥，強調拍攝時金賽綸已成年。
|支持者認為金秀賢反擊合理，反對者質疑避重就輕，洗碗照話題持續發酵。
|2025年3月23日
|GOLDMEDALIST追加起訴橫豎研究所恐嚇罪，否認「N號房級」指控，為《山寨人生》600億損失喊冤。
|有人認為橫豎研究所虛張聲勢，事件影響金秀賢事業成焦點。
|2025年3月24日
|警方調查橫豎研究所及李鎮浩涉毀損金秀賢與金賽綸名譽，橫豎研究所聲稱握有「N號房級」證據待家屬許可。
|開始有愈來愈多聲音批評橫豎研究所拿逝者炒作。
|2025年3月27日
|橫豎研究所與金賽綸家屬開記者會，公開2016年聊天紀錄（金賽綸16歲），金秀賢稱「抱著睡」，另有金賽綸道歉信。
|有人同情金賽綸壓力，有人質疑金秀賢誠信，粉絲盼法律澄清。
韓國網絡流出「預測金秀賢記招講稿」
早在3月初，就有熟悉韓國娛樂圈操作的網民，模擬了金秀賢的慣常公關手法，撰寫了星期一記招的流程，以撈取同情心為主題，分為以下5大環節：
一、澄清與金賽綸交往時間線
據網民推測，金秀賢將強調他與金賽綸的關係始於友好互動，而非外界質疑的未成年時期戀情。他可能會說：「從故人還是未成年時，他們就作為好前後輩、親密的兄妹般相處，但正式的交往是從成年後才開始的。」此番言論意在駁斥橫豎研究所及金賽綸家屬指控他於2015年與當時15歲的金賽綸交往的說法，並試圖重建時間線的合理性。
二、分手後刻意保持距離
網友預測，金秀賢將解釋分手後與金賽綸的聯繫情況，表示：「雖然雙方以美好的感情交往，但最終無法克服彼此差異而分手，之後，確實有幾次來自故人的聯絡，但因為認為既然已經分手，就不應該再留下任何餘地，所以以沒有回應。」此部分被認為是回應金賽綸求助簡訊的爭議，強調他有意避免糾葛，間接否認冷漠或逼債的指控。
三、撇清7億元債務責任
針對金賽綸生前提及的「7億元韓元債務」壓力，網民猜測金秀賢會將責任推給公司層面，表示：「關於7億元的債務問題，這是故人與所屬公司間的事情，與金秀賢個人無關，因此他並不清楚詳細情況。」此說法試圖將他個人與財務糾紛切割，降低外界對其道德的質疑。
四、低調悼念的無奈抉擇
對於金賽綸去世後的態度，金秀賢可能會解釋未公開弔唁的原因。網友預測他會說：「在得知訃聞後，曾經考慮是要以公司的名義上花圈，還是讓演員個人低調弔唁，但由於兩人之間的緋聞已經引起大眾關注，擔心這會模糊悼念故人的本質，因此只能在心中表達哀悼之意。」此言旨在展現其尊重逝者的心意，並回應外界對他未出席葬禮的批評。
五、煽情表達遺憾與責任感
最後，網民認為金秀賢可能以情緒化方式收尾，展現演技特色，「大概會哭哭啼啼，發揮他特有的演技」，並說出：「自己對於故人的離世深感道義上的責任」，或更煽情地表示：「很遺憾沒能好好保護這位年輕的朋友。」此舉被猜測是為了博取同情，緩和輿論壓力，重塑正面形象。