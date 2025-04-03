金秀賢記招爆喊舌頭意外成焦點 「疑染椰菜花」登熱搜 專家有回應

韓國男星金秀賢因被爆與未成年女星金賽綸交往而形象插水，金秀賢更於上月底召開記招，聲淚俱下地回應指自己遭到金賽綸家屬及YouTube channel《橫豎研究所》抹黑，並公開向大眾道歉。不過記招非但未能平息爭議，反而掀起內地網民質疑金秀賢舌頭疑似感染「椰菜花」（性病疣），相關話題「金秀賢舌頭」更一度衝上微博熱搜，引發廣泛討論……