金秀賢記者會簡單懶人包 網友拎許志安陳冠希做對比 建議金秀賢1件事
金秀賢首露面舉行記者會 事先聲明禁做一事
這次記者會是金秀賢自從本月10日被YouTube節目《橫豎研究所》揭露與未成年金賽綸的祕密戀情後，首次公開露面，並有律師事務所LKB & Partners的代表及金秀賢本人發表聲明，但明確表示不會設置提問環節。
金秀賢記者會節錄 多次提及《淚之女王》
已神隱21日的金秀賢在記者會上為曾否認同金賽綸拍拖道歉，承認兩人曾在五年前即2020年交往，但指戀情只維持了一年，部分直播內容如下：
1. 我很痛苦（哽咽）
2. 各種指控都不是事實作為明星，我受到很多謠言傷害（哽咽）
3. 兩人已經分手很久，都是公眾人物無法隨便聯絡（哽咽）當時說謊是為了守護《淚之女王》
4. 金賽綸酒駕時已經跟別人交往，我跟她只交往一年（哽咽）
5. 金賽綸家屬只因為我是他前男友，就要求我承認從未成年時期就玩弄他、承認用債務逼迫他（崩潰）
6. （放錄音檔）解釋存證信函不是要向金賽綸要錢（哽咽）
7. （放對話圖）KKT對話被竄改、照片年份也是假的（哽咽）
8. 把網路上爆料與自己跟金賽綸的對話拿去鑑定，分析結果說這些對話來自不同的人（哽咽）
9. 雖然很多人把我當作是垃圾（崩潰）但沒做過的就是沒做過 感謝那些相信我的人我一定會證明自己清白的（哽咽）
10. 律師：已經向家屬、橫豎等造謠者提出民事和刑事告訴
11. 律師：不接受記者提問，是因為事件已經進入調查階段，會後有記者大聲問金秀賢跟金賽綸第一次見面是什麼時候金秀賢頭也不回走了，記者會結束…（整場記者會聽到金秀賢講好多次《淚之女王》）
網民拎許志安、陳冠希做對比
未開記者會前，已有網民猜測金秀賢會在會上啜泣流淚，有人更用許志安同陳冠希做對比，建議金秀賢：「要不要學一下冠希，敢作敢當，一滴眼淚都沒掉堅定的眼神」、「第二個許志安」、「許生起碼即刻承認」、「在開記者會？ 我還以為在表演10秒落淚耶！！」、「畢生累積的演技都用在這裡了」、「這陣子就是躲在家裡練哭戲嗎？ 畢竟這記招內容不用這麼多天時間去編」等。
金秀賢記招直播連結：
預料在下午時間各大韓國媒體會有視象直播跟進事件，而一直狙擊金秀賢的「橫豎研究所」也不會放過機會繼續於今日發放反擊言論，請留意以下連結：
直播時間：3月31日韓國時間下午4時30分（香港時間3時30分）
韓國SBS電視台直播連結
金秀賢經理人公司 GOLDMEDALIST ： 官方網站連結
律師事務所LKB & Partners：官方網站連結
橫豎研究所香港時間3時30分同步直播： YouTube直播連結
一文回顧金賽綸家屬及《橫豎研究所》指控時序：
|日期
|事件概要與證據
|坊間反響
|2025年2月16日
|金賽綸被發現於家中輕生身亡，享年24歲，當天為金秀賢37歲生日。
|網友聯想金賽綸選擇金秀賢生日離世別有深意，網絡開始猜測兩人關係及壓力來源。
|2025年3月10日
|橫豎研究所直播爆料，指金秀賢與金賽綸自2015年11月19日起交往6年（至2021年7月7日），當時金賽綸15歲。證據：自稱金賽綸阿姨的人提供未公開IG文章，提及交往細節。金秀賢公司GOLDMEDALIST否認並稱將提告。
|有人質疑金秀賢道德，有人認為橫豎研究所誇張炒作，粉絲反擊稱是抹黑。
|2025年3月11日
|橫豎研究所公開金秀賢親吻金賽綸臉頰照片，並展示金賽綸求救簡訊：「我不是不還錢，如果馬上要我付7億，我給不了。哥哥，救救我，拜託給我點時間。」GOLDMEDALIST稱需整理資訊後回應。
|網絡用戶熱議照片真偽，有人視為交往證據，有人質疑來源及時機，部分人同情金賽綸經濟壓力。
|2025年3月12日
|橫豎研究所公開2019年12月24日聖誕夜照片，金秀賢公司稱照片元數據證實非2016年拍攝，否認未成年交往。證據：元數據顯示拍攝日期。
|網絡上支持金秀賢者認為澄清有力，反對者質疑為何不正面回應交往時長，輿論兩極化加劇。
|2025年3月14日
|GOLDMEDALIST發12頁聲明，承認金秀賢與成年後的金賽綸交往（2019-2020），否認逼債7億，稱信件為軍中日常問候。金賽綸母親反駁，指金秀賢說謊。
|粉絲鬆口氣認為時間線合理，批評者指證明不足，金賽綸家屬立場獲部分同情。
|2025年3月15日
|橫豎研究所公開金秀賢「下身裸露洗碗照」（遮蓋重點部位），金賽綸家屬發7點聲明，要求承認未成年交往並道歉。GOLDMEDALIST喊話欲見金賽綸母親。
|網民紛紛議論照片尺度，有人批橫豎研究所消費逝者，有人支持家屬訴求，金秀賢形象受衝擊。
|2025年3月17日
|橫豎研究所貼出2017年私生飯照片，顯示金秀賢出入金賽綸家，家屬證實為其公寓，指他趁家人不在時到訪。金賽綸家屬提告YouTuber李鎮浩並考慮告金秀賢。
|有人同情金賽綸未成年處境，有人質疑照片是否捏造。
|2025年3月18日
|橫豎研究所公開金秀賢在金賽綸家中撫摸其腰背影片，由金秀賢掌鏡。GOLDMEDALIST警告停止造謠，否認紅外套男子是他。
|影片親密程度令有人相信戀情為真，有人指責橫豎研究所侵隱私，金秀賢粉絲反擊。
|2025年3月20日
|GOLDMEDALIST宣布提告橫豎研究所及金賽綸遺屬，指洗碗照涉性羞恥，強調拍攝時金賽綸已成年。
|支持者認為金秀賢反擊合理，反對者質疑避重就輕，洗碗照話題持續發酵。
|2025年3月23日
|GOLDMEDALIST追加起訴橫豎研究所恐嚇罪，否認「N號房級」指控，為《山寨人生》600億損失喊冤。
|有人認為橫豎研究所虛張聲勢，事件影響金秀賢事業成焦點。
|2025年3月24日
|警方調查橫豎研究所及李鎮浩涉毀損金秀賢與金賽綸名譽，橫豎研究所聲稱握有「N號房級」證據待家屬許可。
|開始有愈來愈多聲音批評橫豎研究所拿逝者炒作。
|2025年3月27日
|橫豎研究所與金賽綸家屬開記者會，公開2016年聊天紀錄（金賽綸16歲），金秀賢稱「抱著睡」，另有金賽綸道歉信。
|有人同情金賽綸壓力，有人質疑金秀賢誠信，粉絲盼法律澄清。
韓國網絡流出「預測金秀賢記招講稿」
早在3月初，就有熟悉韓國娛樂圈操作的網民，模擬了金秀賢的慣常公關手法，撰寫了星期一記招的流程，以撈取同情心為主題，分為以下5大環節：
一、澄清與金賽綸交往時間線
據網民推測，金秀賢將強調他與金賽綸的關係始於友好互動，而非外界質疑的未成年時期戀情。他可能會說：「從故人還是未成年時，他們就作為好前後輩、親密的兄妹般相處，但正式的交往是從成年後才開始的。」此番言論意在駁斥橫豎研究所及金賽綸家屬指控他於2015年與當時15歲的金賽綸交往的說法，並試圖重建時間線的合理性。
二、分手後刻意保持距離
網友預測，金秀賢將解釋分手後與金賽綸的聯繫情況，表示：「雖然雙方以美好的感情交往，但最終無法克服彼此差異而分手，之後，確實有幾次來自故人的聯絡，但因為認為既然已經分手，就不應該再留下任何餘地，所以以沒有回應。」此部分被認為是回應金賽綸求助簡訊的爭議，強調他有意避免糾葛，間接否認冷漠或逼債的指控。
三、撇清7億元債務責任
針對金賽綸生前提及的「7億元韓元債務」壓力，網民猜測金秀賢會將責任推給公司層面，表示：「關於7億元的債務問題，這是故人與所屬公司間的事情，與金秀賢個人無關，因此他並不清楚詳細情況。」此說法試圖將他個人與財務糾紛切割，降低外界對其道德的質疑。
四、低調悼念的無奈抉擇
對於金賽綸去世後的態度，金秀賢可能會解釋未公開弔唁的原因。網友預測他會說：「在得知訃聞後，曾經考慮是要以公司的名義上花圈，還是讓演員個人低調弔唁，但由於兩人之間的緋聞已經引起大眾關注，擔心這會模糊悼念故人的本質，因此只能在心中表達哀悼之意。」此言旨在展現其尊重逝者的心意，並回應外界對他未出席葬禮的批評。
五、煽情表達遺憾與責任感
最後，網民認為金秀賢可能以情緒化方式收尾，展現演技特色，「大概會哭哭啼啼，發揮他特有的演技」，並說出：「自己對於故人的離世深感道義上的責任」，或更煽情地表示：「很遺憾沒能好好保護這位年輕的朋友。」此舉被猜測是為了博取同情，緩和輿論壓力，重塑正面形象。