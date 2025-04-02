金秀賢記者會後再出招 絕地反攻逐張駁斥爭議照片

韓國演員金秀賢近日深陷與已故女星金賽綸相關的爭議風波。針對YouTube頻道《橫豎研究所》連日來的指控，金秀賢於4月2日透過代表律師發表最新聲明，不僅否認與未成年時期的金賽綸交往，更對頻道營運者金世義提出追加刑事告訴，絕地反攻逐張駁斥爭議照片！