金秀賢記者會後再出招 絕地反攻逐張駁斥爭議照片
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韓國演員金秀賢近日深陷與已故女星金賽綸相關的爭議風波。針對YouTube頻道《橫豎研究所》連日來的指控，金秀賢於4月2日透過代表律師發表最新聲明，不僅否認與未成年時期的金賽綸交往，更對頻道營運者金世義提出追加刑事告訴，絕地反攻逐張駁斥爭議照片！
金秀賢逐一反駁橫豎研究所公開照片
金秀賢的法律團隊於4月2日代表其所屬公司Gold Medalist發布聲明，表示已於4月1日正式對《橫豎研究所》營運者金世義提起刑事告訴，指控其違反《跟蹤騷擾處罰法》，嚴重侵犯隱私與名譽。金秀賢方強調，所有「與未成年金賽綸交往」的指控均為虛假，將透過司法途徑還原真相。
針對《橫豎研究所》公開的多項「證據」，金秀賢在聲明中作出清晰回應，以下為簡要整理：
- 滑雪照片
- 橫豎指控：拍攝於2015-2016年。
- 金秀賢澄清：照片攝於2020年1月22日，與公司職員出遊，有合照為證。
- 橫豎指控：金賽綸16歲時拍攝。
- 金秀賢澄清：攝於2019年後，金賽綸已滿20歲。
- 橫豎指控：因金秀賢態度問題公開，暗示未成年時期拍攝。
- 金秀賢澄清：攝於2020年，金賽綸當時已搬入該住所，非未成年時期。
- 橫豎指控：金秀賢常前往金賽綸公寓。
- 金秀賢澄清：照片中男子並非本人，且從未去過金賽綸位於日山的家。
- 橫豎指控：未成年時與金秀賢喝酒。
- 金秀賢澄清：2018年6月拍攝，地點為自家，金賽綸當時來玩，家人也在場，兩人非戀人。
- 橫豎指控：金賽綸高三時收到。
- 金秀賢澄清：2019年11月巴黎旅行時拍攝，金賽綸已20歲。
- 橫豎指控：拍攝於金秀賢床上。
- 金秀賢澄清：2019年12月14日首爾森林散步後拍攝，金賽綸已成年。
- 橫豎指控：未成年時親吻，涉性犯罪。
- 金秀賢澄清：2019年12月24日聖誕夜約會照，金賽綸已成年。
- 橫豎指控：2016年傳訊，金賽綸17歲。
- 金秀賢澄清：無此訊息，疑為捏造，要求提交原檔調查。
- 橫豎指控：交往中冷淡對待。
- 金秀賢澄清：2018年4月休假時傳訊，未見面也非交往，兩人於2019年夏才開始戀情。
圖片來源：《橫豎研究所》資料或影片來源：原文刊於新假期