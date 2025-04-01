金秀賢拒認戀未成年金賽綸 《橫豎研》無畏被索賠120億 再爆床照反擊
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金秀賢於香港時間31日下午3時30分舉行了一場記者會，面對媒體解釋與已故女星金賽綸的關係。在這場不設提問的記者會上，金秀賢否認了與未成年的金賽綸有戀愛關係的指控。然而，YouTube頻道《橫豎研究所》再於直播上公開了一段2018年的影片，顯示金賽綸當時與金秀賢已有約會。
金秀賢拍下金賽綸醉酒後睡姿
近日，網絡頻道《橫豎研究所》公開了一段影片，顯示當時還是高中二年級的金賽綸在金秀賢家中飲酒後睡著，而金秀賢則拍下了她的睡姿。這段影片引發了廣泛的關注和討論。
影片中，金賽綸在金秀賢的床上睡著，而金秀賢則在一旁「飲飽食醉」後抽煙。影片拍攝於2018年6月9日晚上11時，地點是金秀賢的住所。當時金秀賢正在品嚐賽綸做的辣雞湯，金賽綸問：「味道如何？快飲啦。」金秀賢笑回：「我還沒吃」被催促後吃了一口，給出了正面的回覆。隨後，金秀賢拍下了賽綸在床上的睡姿。餐桌上還有樽燒酒，賽綸的臉色明顯顯示她飲了不少酒，整段影片大約19秒。
金秀賢否認指控 記者會上驅逐《橫豎研》離場
在記者會上，金秀賢聲稱只在5年前即2020年和金賽綸拍過1年拖，指控近日被公開的錄音檔和對話截圖都是經過別人「做手腳」，並宣布要提告《橫豎研》，索賠高達120億韓圜。在記者會直播開始前，《橫豎研》更被驅逐離場，不過《橫豎研》表示無畏求償120億，堅持爆料，更警告金秀賢「勿墮更深地獄」。
撰文：東方新地圖片來源：《橫豎研究所》資料或影片來源：原文刊於新假期