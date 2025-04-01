金秀賢拒認戀未成年金賽綸 《橫豎研》無畏被索賠120億 再爆床照反擊

金秀賢於香港時間31日下午3時30分舉行了一場記者會，面對媒體解釋與已故女星金賽綸的關係。在這場不設提問的記者會上，金秀賢否認了與未成年的金賽綸有戀愛關係的指控。然而，YouTube頻道《橫豎研究所》再於直播上公開了一段2018年的影片，顯示金賽綸當時與金秀賢已有約會。