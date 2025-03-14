金秀賢態度急變！提前發聲明認曾與金賽綸相戀 1重要訊息反駁未成年交往
金秀賢提前發聲明認曾與金賽綸相戀
據金秀賢事務所昨日發布的聲明，原計劃於下周統一回應相關事宜。然而，昨晚新一波照片曝光後，金秀賢於今日清晨突然提前發布最新聲明。事務所於今日（13日）正式發表官方聲明，承認金秀賢與金賽綸曾於2019年夏季至2020年秋季期間交往。
間接澄清二人非在女方未成年交往
金秀賢的最新聲明內容指：「金秀賢與金賽綸交往的時間為2019年夏天至2020年秋天，當時金賽綸已成年，並非《橫豎研究所》所指控的未成年戀愛。2024年3月24日金賽綸在IG限時動態公開的照片，以及2025年3月11日《橫豎研究所》公開的合照，均攝於2020年冬天，當時二人確實處於交往關係。」這時段較最初爆料平台《橫豎研究所》所稱的2015年至2021年為短，並間接澄清二人並非在女方未成年時開始戀情。
聲明中還提到：「這宗事件中，金秀賢被塑造成導致金賽綸悲劇的『罪魁禍首』，所有過往的行為都被扭曲成惡意的『精心策劃』。《橫豎研究所》透過斷章取義的證據，反覆主張『金秀賢從16歲開始與金賽綸交往』的錯誤訊息，這導致假新聞不斷擴散，形成惡性循環。」並且因為輿論已經將其認定為「罪人」，也讓當事人無法反駁，造成難以恢復的傷害。
揭心理狀態崩潰情況
經紀公司強調：「我們接受社會對金秀賢的批評，但不能無條件地接受充滿惡意的虛假訊息與人身攻擊。即使是公眾人物，也不應該在私人生活被未經同意公開的情況下，承受如此極端的輿論審判。」
至於為何選定於今日（14日）提前公布，乃因「今晨凌晨，金秀賢顯現出極為不安的心理狀態，故我們決意採取相應措施，以確保他得以充分休息並恢復心緒平穩。」公司亦透露，近來常有人聚集於公司周邊，對金秀賢造成了深重的心理壓力。
金賽綸、金秀賢爭議詳細時間軸 懶人包回顧
🔴2022年5月18日：
⓵ 金賽綸酒駕撞變電箱逃逸，形象慘跌，工作全丟。
⓶ Netflix《獵犬》宣布刪減金賽綸的出演片段。
🔴2022年12月1日：
「Gold Medalist」宣布不跟金賽綸續約。
🔴2024年3月24日：
《淚之女王》熱播中，金賽綸無故上傳跟金秀賢的貼臉親密照，當時男生否認戀情「不知女生動機為何」。
🔴2025年2月16日：
金秀賢的37歲生日，金賽綸選擇這一天輕生過世，享年24歲。
🔴2025年3月10日：
⓵ 金賽綸爸爸受訪，證實女兒是自殺「輕生次數不只1次」，痛批前娛樂記者李鎮浩利用女兒的死大做文章、博取流量，是間接的殺人凶手。
⓶ 金賽綸「阿姨」突然現身《橫豎研究所》，爆出外甥女跟金秀賢曾交往6年、當年女生未成年15歲、被男方公司追討7億韓元賠償金。
⓷ 金秀賢首度回應，否認《橫豎研究所》的指控、否認跟金賽綸交往，揚言提告頻道。
🔴2025年3月11日：
⓵《橫豎研究所》加碼公開金賽綸、金秀賢的新親密照，以及金賽綸傳給金秀賢的簡訊內容「哥哥救我」，希望對方給點時間還7億賠償金。 電話搞消失。
⓶ 金秀賢連發2次聲明，表示「維持立場」不會退讓。
🔴2025年3月12日：
⓵「Gold Medalist」接受《Dispatch》訪問喊冤，稱「要回7億的存證信函」只是走個公司形式，因為知道金賽綸根本還不出錢，沒有硬逼還錢。
⓶《橫豎研究所》再公開金賽綸、金秀賢的另一張親吻照，以及金秀賢當兵寄給女生的情書，證實2人交往過，不懂為何金秀賢極力撇清戀人關係。
⓷ 多家廠商漸漸切割金秀賢，但是Disney+力挺，表示金秀賢主演的《山寨人生》拍攝計劃不變。
🔴2025年3月13日：
⓵ 徐睿知被爆出是金賽綸、金秀賢的小三，徐睿知親自發文否認。
⓶ 金秀賢4度發聲明，表示整理好所有事情後，下週會一次說清楚，不排除親自開記者會現身給交代，發聲形式、日期討論中。
⓷ 金賽綸要還《獵犬》的賠償金原本是70億，是她登門向製作公司下跪道歉才降至7億；「Gold Medalist」被批不保護、捍衛自家藝人，行為冷血無情。
⓸ 金秀賢照常錄製《Good Day》、《山寨人生》。
⓹ 《橫豎研究所》再公開金秀賢、金賽綸最新貼臉照。