金秀賢態度急變！提前發聲明認曾與金賽綸相戀 1重要訊息反駁未成年交往

自金秀賢與金賽綸相戀事件發酵以來，金秀賢曾3度發表聲明否認戀情。直至本月13日上午，其所屬公司第三次發布最新聲明，表示將於下周統一作出詳盡回應。然而，今日（14日），金秀賢事務所出人意料地提前發布聲明，坦承金秀賢與金賽綸確曾有過一段戀情。