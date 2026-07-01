港版《金秘書》拍攝現場直擊！盧瀚霆化身霸道總裁 拖手攬腰Ivy So甜到漏
廣告
ViuTV重頭劇港版《金秘書為何那樣》日前於赤柱進行拍攝，男女主角盧瀚霆與蘇雅琳在街頭上演攬腰及拖手等極致浪漫高甜戲份。劇組為求完美連續開工高達13小時，兩位年輕偶像無懼疲勞展現出極高專業態度。正當二人情緒準備推向高潮之際，現場卻突然出現一位不速之客徹底打破粉紅泡泡！
盧瀚霆化身霸道總裁赤柱情挑蘇雅琳
劇組於7月24日下午5時正式進駐赤柱展開這場重頭戲拍攝，盧瀚霆換上一身筆挺修身西裝完美還原自戀副會長李英俊這破格角色，而蘇雅琳則以甜美幹練造型化身全能秘書金微笑。兩人在夜色下演繹依依不捨送別情節，盧瀚霆順勢伸出強而有力臂彎將蘇雅琳纖細腰肢緊緊擁入懷中。雙方眼神交投充滿張力，肢體接觸頻繁且自然，將曖昧氣氛推至頂點，引來現場大批粉絲熱烈關注。
劇組通宵趕工十三小時展現極致專業
為捕捉最完美浪漫氛圍與光影效果，整個拍攝團隊由黃昏時分一直奮戰至7月25日清晨6時，長達13小時無間斷運作充分展現影視行業從業員不屈不撓精神。在炎熱夏夜進行長時間戶外取景對演員體能絕對是一大考驗，不過二人全程保持極佳狀態投入演出。這場戲份原本安排了極度親密舉動，雙方緊緊相擁並準備上演深情一吻，卻被突然現身家門口劇中岳父大人當場撞破，兩人隨即展露極度尷尬神情並迅速彈開。
港版《金秘書為何那樣》重現經典惹熱議
這次翻拍自同名韓國超人氣神劇《金秘書為何那樣》本身已自帶龐大流量與話題性，加上是由出身自人氣選秀節目全民造星1及全民造星4雙星首度擔正做螢幕情侶，開拍消息一出隨即成為城中熱話。原著中男女主角之間存在大量火辣親熱場面以及複雜心理交戰，如今由兩位本地年輕偶像重新演繹，外界一直高度關注他們能否突破既有偶像包袱。從這次赤柱外景所見，兩人緊密配合上演連場親密互動戲碼。
網民通宵留守直擊大讚全新螢幕情侶
儘管劇組需要通宵達旦進行極限拍攝，現場依然吸引大批死忠粉絲無懼酷熱天氣駐守打氣。相關外景拍攝畫面流出後迅速在各大網上討論區引發熱烈討論，大批網民對這對新鮮組合抱有極大期望，紛紛留言表示「兩個人企埋一齊真係充滿粉紅泡泡」、「完全係校園女神同霸總完美結合」。亦有評論聚焦於兩人演技突破，直指「見到佢哋臨場反應咁自然真係好期待播出」，更有網民對於那場被打斷吻戲感到既搞笑又遺憾。
圖片來源：Threads圖片、IG@ansonlht、《金秘書為何那樣》海報、ViuTV、《金秘書為何那樣》劇照、《金秘書為何那樣》花絮資料或影片來源：原文刊於新假期