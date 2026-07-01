港版《金秘書》拍攝現場直擊！盧瀚霆化身霸道總裁 拖手攬腰Ivy So甜到漏

ViuTV重頭劇港版《金秘書為何那樣》日前於赤柱進行拍攝，男女主角盧瀚霆與蘇雅琳在街頭上演攬腰及拖手等極致浪漫高甜戲份。劇組為求完美連續開工高達13小時，兩位年輕偶像無懼疲勞展現出極高專業態度。正當二人情緒準備推向高潮之際，現場卻突然出現一位不速之客徹底打破粉紅泡泡！