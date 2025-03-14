一文回顧金賽綸一生：年幼出道賺錢養家成名後受同學欺凌 「真好辛苦」網民感嘆被媒體逼死
一文回顧金賽綸一生：
年幼出道 為養家接演19禁題材
2000年7月31日，金賽綸出生於韓國首爾，1歲時便以《Enfant》雜誌封面模特身份踏入演藝圈。但金賽綸的父母在她幼年時已離異，原本金賽綸由父親撫養，之後卻遭到棄養，回到母親和兩位妹妹身邊，但母親因經濟困難和獨自撫養孩子的壓力，患上了抑鬱症，甚至一度欲帶著她和妹妹跳樓輕生，最後因她的哭求才讓母親心軟醒悟，但這件事也成為金賽綸一生的陰影。
到金賽綸9歲，為了賺錢養家，她出演電影《等待回家的日子》，正式以演員身份出道，並入圍康城影展，獲得「天才童星」稱號。金賽綸曾在訪問中提到，由於沒有人脈背景，她接了許多一般人不願接演的19禁題材，角色多是特別悲慘的，甚至需要在零下27度的寒冬裡淋著雨拍攝，即使被凍傷了，並高燒到40度，但她仍堅持演出，同時還要照顧患有抑鬱症的母親。
成名後飽受同學欺凌
2010年，10歲的金賽綸與元斌合作主演電影《殺手代父》，一舉成名，獲韓國電影獎最佳新人獎，更與金裕貞、金所泫並列為韓國童星界的「三金」，獲封「最美童星」。但在學校她卻飽受同學欺凌，她在節目上曾講到被同學偷走鞋子，讓她赤腳回家，及在家附近的公園滑梯寫滿罵她的話，甚至一些無聊的惡作劇等。最終她選擇退學在家自學，完成高中鑑定考試畢業，並以特長生身份於2019年入讀中央大學戲劇系。
早前有自稱金賽綸阿姨的女士指金賽綸在15歲時，便開始與27歲的金秀賢開始拍拖，關係持續6年至2021年。若屬實，此時金賽綸尚未成年（韓國法定成年為19歲）。不過金秀賢所屬的Gold Medalist就指兩人是在2019年夏季至2020年秋季期間拍拖，當時金賽綸已滿19歲，否認之前為戀愛關係。
醉駕令事業插水 試圖復出卻被輿論抨擊
而正是在2019年，金賽綸離開YG娛樂，加入金秀賢創立的Gold Medalist公司。到2022年5月，金賽綸在首爾江南區醉駕撞毀變電箱，事業自此崩塌，Netflix《獵犬》戲份也被刪減。據家屬指控，金秀賢此後疏遠她，金賽綸陷入財務困境。Gold Medalist據稱支付了金賽綸酒駕相關賠償約7億韓元，當時未要求立即償還。到12月Gold Medalist宣布不與金賽綸續約。
2023年，金賽綸拍攝MV及電影《吉他手》，計畫改名「金雅琳」復出，但輿論壓力不減，讓她連在咖啡店打工的工作都被辭退。2024年3月，金賽綸收到Gold Medalist索償7億韓元的法律通知。她曾發訊息向金秀賢求助，稱「我在努力復出還錢」，但未獲回應。同月，金秀賢主演的《淚之女王》熱播，她上傳與金秀賢自拍後迅速刪除，引發戀情猜測，但Gold Medalist否認當時兩人交往。
網民感嘆：金賽綸人生真好辛苦
在金賽綸輕生離世後，有網民將其死因歸咎金秀賢，亦有網民指責其家人，有更多網民指她其實是被媒體人格謀殺逼死，近日有網民就發表文章感嘆：
金賽綸的人生真的好辛苦
自小拍片養家
後來又所愛非人
天才童星出道
加入男友的公司
無酬培訓新人
等出事了被切割
經紀公司幫忙打理酒駕賠款
事後要她拿錢
當初若是上法院還款還能分期
被金錢壓力逼得無路可走
她的求救信：
「哥哥，我是世綸。 我收到存證信函說要告我…不是說好會給我足夠的時間嗎？我很努力準備要回歸工作，打算每次作品慢慢償還，不是說不還。但一下子要我拿出7億韓元，我真的沒辦法，不是我不想還，是我根本做不到啊，難道非要鬧到打官司嗎？求你救救我…拜託再給我一些時間。」
一輩子這麼努力
賺錢養家
付出自己幫男友養公司
但凡自私一點
就能債務跟輿論脫身
但願
下輩子不要再遇到這樣的家人跟男人
隨著照片釋出
賽綸的前男友秀賢如今想完全脫身是不可能
金賽綸、金秀賢爭議詳細時間軸 懶人包回顧
🔴2022年5月18日：
⓵ 金賽綸酒駕撞變電箱逃逸，形象慘跌，工作全丟。
⓶ Netflix《獵犬》宣布刪減金賽綸的出演片段。
🔴2022年12月1日：
「Gold Medalist」宣布不跟金賽綸續約。
🔴2024年3月24日：
《淚之女王》熱播中，金賽綸無故上傳跟金秀賢的貼臉親密照，當時男生否認戀情「不知女生動機為何」。
🔴2025年2月16日：
金秀賢的37歲生日，金賽綸選擇這一天輕生過世，享年24歲。
🔴2025年3月10日：
⓵ 金賽綸爸爸受訪，證實女兒是自殺「輕生次數不只1次」，痛批前娛樂記者李鎮浩利用女兒的死大做文章、博取流量，是間接的殺人凶手。
⓶ 金賽綸「阿姨」突然現身《橫豎研究所》，爆出外甥女跟金秀賢曾交往6年、當年女生未成年15歲、被男方公司追討7億韓元賠償金。
⓷ 金秀賢首度回應，否認《橫豎研究所》的指控、否認跟金賽綸交往，揚言提告頻道。
🔴2025年3月11日：
⓵《橫豎研究所》加碼公開金賽綸、金秀賢的新親密照，以及金賽綸傳給金秀賢的簡訊內容「哥哥救我」，希望對方給點時間還7億賠償金。
電話搞消失。
⓶ 金秀賢連發2次聲明，表示「維持立場」不會退讓。
🔴2025年3月12日：
⓵「Gold Medalist」接受《Dispatch》訪問喊冤，稱「要回7億的存證信函」只是走個公司形式，因為知道金賽綸根本還不出錢，沒有硬逼還錢。
⓶《橫豎研究所》再公開金賽綸、金秀賢的另一張親吻照，以及金秀賢當兵寄給女生的情書，證實2人交往過，不懂為何金秀賢極力撇清戀人關係。
⓷ 多家廠商漸漸切割金秀賢，但是Disney+力挺，表示金秀賢主演的《山寨人生》拍攝計劃不變。
🔴2025年3月13日：
⓵ 徐睿知被爆出是金賽綸、金秀賢的小三，徐睿知親自發文否認。
⓶ 金秀賢4度發聲明，表示整理好所有事情後，下週會一次說清楚，不排除親自開記者會現身給交代，發聲形式、日期討論中。
⓷ 金賽綸要還《獵犬》的賠償金原本是70億，是她登門向製作公司下跪道歉才降至7億；「Gold Medalist」被批不保護、捍衛自家藝人，行為冷血無情。
⓸ 金秀賢照常錄製《Good Day》、《山寨人生》。
⓹ 《橫豎研究所》再公開金秀賢、金賽綸最新貼臉照。