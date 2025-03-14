一文回顧金賽綸一生：年幼出道賺錢養家成名後受同學欺凌 「真好辛苦」網民感嘆被媒體逼死

童星出身的韓國女星金賽綸早前選擇結束其生命，終年僅24歲，隨著她生前的訊息不斷被爆出，令不少網民感到唏噓，感嘆「金賽綸的人生真的好辛苦」，更有網民直指金賽綸其實是被媒體逼死，以下就一齊來回顧金賽綸短暫的一生。