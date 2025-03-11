金秀賢金賽綸親吻私照流出 女方求情短訊內容超慘！
《橫豎研究所》繼續爆料 又有新相流出
面對金秀賢的控訴，韓國YouTube頻道《橫豎研究所》未有理會，反而加碼爆料。在11日下午六時，該頻道公開了金秀賢和金賽綸的親密照片。照片中可見金賽綸直視鏡頭，而金秀賢就親吻女方臉頰。不過不少網民看到照片後，都認為金賽綸的手腕和金秀賢的衫領部分有P過的痕跡，令該照片的可信度存疑。
女方求情短訊內容超慘：請救救我
《橫豎研究所》亦公開了金賽綸向金秀賢發送的求情簡訊，短訊內容可見金賽綸一直為償還債務作努力，希望金秀賢能夠給予自己多點時間還錢
哥哥，我金賽綸。我收到了內容證明書，說要起訴我……你之前說會給我充足的時間，所以我一直在努力準備付出，每個作品都會拿出一定比例的錢來慢慢償還。
我不是不打算還，而死如果你現在要我立刻拿出7億韓元，我真的做不到。不是我不願意而死我沒能力……
一定要鬧到訴訟的地步嗎？求求你，給我一點時間吧……
金秀賢如常出席台灣活動
金秀賢原定3月底將前往台灣高雄，參加櫻花祭演出，據傳酬勞高達10萬美金。儘管近日爆出醜聞，主辦單位仍堅定表示演出將如期進行，目前尚未收到任何活動變動的消息。
與此同時，台灣7-11也計畫推出聯名商品，趁勢搶搭熱潮。便利店今天更發布新聞稿，宣布將推出一系列金秀賢聯名產品，包括食品、咖啡、文件夾及周邊紀念品。然而，這些商品是否會因醜聞影響而滯銷，成為賣不出去的「蟹貨」，目前仍是未知數。
家屬指控金秀賢害死金賽綸
「橫豎研究所」在直播中透露金賽綸與金秀賢自她15歲起就開始交往，並持續了六年。這段關係在金賽綸的社交網絡上曾短暫曝光後迅速被刪除，還有一位自稱金賽綸阿姨的女子在直播間接受訪問，直言金賽綸「死亡的幕後推手」就是金秀賢。
金秀賢與金賽綸秘戀疑曝光
直播中最大花生位就講到，金賽綸在15歲、就讀中二那年起，與當時27歲的金秀賢交往，長達6年，引起了公眾的廣泛關注。金賽綸在未發布的社交網貼文中提到：「兩人從金賽綸15歲（滿）時交往6年」、「男方公司逼債7億」等言論，這段文字暗示了她與金秀賢之間深厚而複雜的感情。
金賽綸去年3月上載臉貼臉照
去年3月，金賽綸突然喺社交平台放咗一張同金秀賢親密合照，但轉眼就刪掉，之後就傳出佢哋可能有過一段情，不過金秀賢嘅公司就話冇呢回事。最近，金賽綸嘅家人站出嚟，話要向李鎮浩、金秀賢同冬至美電影導演等人問責，追究佢女死因，仲講到金秀賢曾經幫金賽綸清咗大約350萬港幣嘅債務，但後來又叫佢還錢，搞到佢女精神崩潰，最後間接走上絕路。
男方經理人公司緊急回應
對於這些指控同小道消息，韓媒話金秀賢嘅經紀公司發咗份正式聲明，反駁咗該娛記直播講嘅內容，話金賽綸15歲同金秀賢拍拖、公司對金賽綸酒駕事件處理不公等等，全都係捏造嘅謊話。佢哋話雖然對金賽綸過身感到難過，但對於啲中傷嘅行為，會用法律手段處理。
網民：金賽綸逝世那天是金秀賢生日
韓國網民紛紛表示：「今天才知道金賽綸死的那天是金秀賢的生日，而且還是遺屬親口提到的」、「已經預料到經紀公司會這麼說了」、「臉皮可真厚啊」、「最可憐的就是金賽綸了」、「大受衝擊，我寧願相信是假的」。