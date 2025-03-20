金賽綸離世風波未平 驚傳已婚兼墮胎 家屬怒控李鎮浩造謠害命
韓國女星金賽綸上月不幸離世，然而她的離去並未平息風波，反而掀起新一輪爭議熱潮！近日，金賽綸家屬正式宣布將對記者李鎮浩提起訴訟，指控他多年來散播不實消息，害得金賽綸生前飽受網絡暴力之苦。據悉，李鎮浩喺過去三年間，喺YouTube頻道上發佈咗多條涉及金賽綸嘅影片，內容引人議論。
李鎮浩最新爆料！公開金賽綸錄音爆女方墮胎兼已婚
李鎮浩最近發布了一段11分鐘的影片，聲稱金賽綸已經結婚。他公開了一些Instagram截圖，指出金賽綸曾在一月份貼出與另一名男子的照片，並寫下「Marry」（結婚）。雖然金賽綸事後解釋這些照片只是與朋友拍的，但李鎮浩堅稱自己已經確認過真相，指出金賽綸曾承認已婚。李鎮浩還播出了聲稱是金賽綸的對話錄音，內容涉及她與一名經紀公司相關人士的通話。錄音中，金賽綸表示自己沒有上傳結婚照片，是男友上傳的。她解釋說，自己在與前男友分手後，遇到了新男友，但原本不打算結婚。然而，她意外懷孕了。錄音中的金賽綸表示選擇墮胎，而現任男友就用孩子威脅她，所以才結婚，又透露丈夫是經熟人介紹，是為在大公司上班的打工族，二人在海外結婚。
在錄音中金賽綸更透露自己的KakaoTalk及Instagam被男友掌控，只能用Telegam，隨後更大爆：「他一直逼問為什麼要隱瞞結婚的事實，我們爭吵後，他就用我IG上傳那張照片，我也沒想到會跟這種人結婚！」又指出丈夫酒後會性情大變：「這件事是因為前男友牽扯進去才變成這樣。」李鎮浩公開錄音後指出現時金賽綸的電話由家屬保管，並爆料給《橫豎事務所》，因此直指金賽綸家屬知道女兒已婚兼在美國生活；又透露金賽綸去年已試圖輕生過幾次，但是家人沒幫忙支付2000萬元韓幣醫療費，都是由公司代為支付，自己亦持有相關的證據。
網友分析錄音發現3大疑點
就有內地網友將李鎮浩公開的錄音進行了音頻波形分析，發現金賽綸的語句有剪接痕跡，相反李鎮浩自己的音頻部分，就沒有出現類似的情況，因此指出3大疑點，認為這段錄音是李鎮浩做了手腳
1. 剪輯痕跡
網友通過音頻波形分析發現錄音檔中有剪輯痕跡，金賽綸的語句之間出現頻繁的剪接痕跡，而李鎮浩自己的音頻部分則沒有這種情況，因為正常的音頻檔案中，即使有停頓，也應該有微小的背景噪音，如白噪音、蟲鳴鳥叫或冷氣低頻，而非完全空白。
2. 驗證聲稱
李鎮浩聲稱錄音檔經過驗證，但並未提供具體的驗證過程或證據。這使得錄音檔的真實性難以被確認。
3. 缺乏第三方證實
目前尚未有第三方機構或專家對錄音檔進行正式的驗證或分析。這使得錄音檔的真實性仍然存在爭議。
李鎮浩曬金賽綸錄音 網民4大原因唔收貨！
這段錄音檔引發網友討論和批評，許多網友認為李鎮浩的行為是對已故人士的霸凌，試圖轉移焦點並消費逝者的私生活，更認為李鎮浩的操作不僅沒有達到預期效果，反而加劇了負面評價。
1. 錄音的真實性
有人認為這段對話「太量身打造了」，難以相信有人會在短短幾分鐘內自白如此多的私密信息，包括新婚丈夫的性格、結婚始末、墮胎、出入境時間等。
部分網友懷疑錄音可能是AI生成或剪輯的，質疑李鎮浩的動機和錄音的真實性。
2. 李鎮浩的行為超有問題
許多網友批評李鎮浩是「下作狗仔」，因為他在金賽綸去世後仍繼續消費她的私生活。 有人指責李鎮浩如果知道金賽綸一早結婚，居然現在才爆料，畢竟他是個從酒駕事件後直到她的葬禮，都一直騷擾金賽綸的記者。
3. 唔代表同金秀賢無關
有人認為，即使錄音是真的，也不會佐證金秀賢與金賽綸死亡沒有關聯，而且還顯示金秀賢的勢力恐怖，能夠全方位監控金賽綸。部分網友認為李鎮浩的行為是轉移焦點，試圖將注意力從金秀賢的爭議中移開。
4. 錄音內容有矛盾
有人質疑錄音中提到的情節不合理，例如男方用懷孕來要挾女方結婚的說法，認為這種情況不太可能發生。部分網友認為錄音內容過於離奇，難以令人信服。