金賽綸離世風波未平 驚傳已婚兼墮胎 家屬怒控李鎮浩造謠害命

韓國女星金賽綸上月不幸離世，然而她的離去並未平息風波，反而掀起新一輪爭議熱潮！近日，金賽綸家屬正式宣布將對記者李鎮浩提起訴訟，指控他多年來散播不實消息，害得金賽綸生前飽受網絡暴力之苦。據悉，李鎮浩喺過去三年間，喺YouTube頻道上發佈咗多條涉及金賽綸嘅影片，內容引人議論。