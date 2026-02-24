錦繡宅心｜姊妹重生換嫁搶夫！妒忌細妹竟迫家姐交換命運 網民：比宮心計更狠

內地劇集《錦繡宅心》昨晚（23日）首播即引爆話題，劇情講述一對姊妹重生後竟交換丈夫，上演一場超心寒的宅鬥戲碼！劇中細妹姜雨兒（穆樂恩飾）因前世婚姻失敗，竟將所有怨恨歸咎於家姐姜雪瑩（朱麗嵐飾），重生後第一件事就是威迫家姐與自己交換婚嫁對象，心計之深令人咋舌。究竟這對反目成仇的姊妹，在新一世的鬥爭中誰會勝出？