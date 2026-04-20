鍾嘉欣等張栢芝13年終同台 22年前合照公開揭兩人「奇妙緣份」 自爆選擇唱《任何天氣》有私心

鍾嘉欣佛山演唱會昨晚掀起全場狂歡，7,000名觀眾見證她與張栢芝首度同台合唱《任何天氣》的歷史時刻。兩位女神級藝人在台上緊緊相擁，場面溫馨感人，但背後原來隱藏著一段長達13年的等待故事。鍾嘉欣更坦言選擇這首歌有私心，而張栢芝的一番話更令她當場想哭。