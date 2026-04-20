鍾嘉欣等張栢芝13年終同台 22年前合照公開揭兩人「奇妙緣份」 自爆選擇唱《任何天氣》有私心
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鍾嘉欣佛山演唱會昨晚掀起全場狂歡，7,000名觀眾見證她與張栢芝首度同台合唱《任何天氣》的歷史時刻。兩位女神級藝人在台上緊緊相擁，場面溫馨感人，但背後原來隱藏著一段長達13年的等待故事。鍾嘉欣更坦言選擇這首歌有私心，而張栢芝的一番話更令她當場想哭。
鍾嘉欣苦等張栢芝13年終圓夢
鍾嘉欣透露早在2013年香港演唱會時已想邀請張栢芝擔任嘉賓，可惜當時對方檔期不配合，這一等就是13年。今年她再次嘗試聯絡張栢芝，對方竟然一口答應，更表示「只要佢個期得，啲工作調前調後，佢都會100%支持」。鍾嘉欣聽到這番話後直言「好感動同窩心」，足見兩人友誼之深厚。演唱會當晚張栢芝一出場即引起全場尖叫，兩人合唱時更將氣氛推至最高潮。
張栢芝台上深情告白鍾嘉欣
張栢芝登台時的一番話令鍾嘉欣幾乎落淚，她說「我同嘉欣私底下好多年已經認識，我知道呢個女仔好需要被保護，佢係好純、好Pure嘅女仔，今日嘅佢亦都係一樣，但係佢有一股好大嘅力量保守住啲小朋友，所以我見到今日嘅佢好開心」。這番真摯的讚美展現了兩人多年來的深厚情誼，也解釋了為何鍾嘉欣會苦等13年也要邀請她做嘉賓。兩人在台上手拖手合唱，畫面相當溫馨動人。
鍾嘉欣揭選唱《任何天氣》有私心
鍾嘉欣坦承選擇與張栢芝合唱《任何天氣》是有私心的，她說「我希望栢芝可以唱呢首歌畀我聽，因為呢首歌內裏歌詞好有正能量」。除了《任何天氣》外，兩人還合唱了《目的地》，而鍾嘉欣更透露張栢芝是她心中的大姐姐，入行初期透過朋友認識後，每當遇到難題都會向對方請教。她更讚揚張栢芝「好有愛、好願意幫人」，現在更多了一種「好媽媽嘅親切」，是她學習的對象。
22年前合照公開揭兩人「奇妙緣份」
2004年國際華裔小姐競選決賽，栢芝曾經擔任嘉賓表演，而鍾嘉欣是這屆選美的冠軍，兩人當年在慶功宴上就已經相識，合影留念。
網民激讚兩大女神同台珍貴
演唱會片段在網上瘋傳，網民紛紛留言「兩個女神同台太珍貴」「等咗13年終於見到佢哋合唱」「張栢芝講嘅嘢好感人」「鍾嘉欣真係好純真」。不少粉絲更表示被兩人的友誼感動，認為「真正嘅友誼就係咁」「栢芝姐姐保護欲好強」。有網民更笑言「為咗聽張栢芝唱歌都值得飛去佛山」，可見兩人合作的吸引力有多大。
圖片來源：小紅書、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期