鍾嘉欣憶述生大女十級痛 好似個大西瓜穿過小洞 下體大出血險做重建手術

鍾嘉欣去年返港爭視后輸畀林夏薇，最後帶埋囝囝返加拿大繼續相夫教女，表示短期內都唔會拍劇。日前鍾嘉欣在其YouYube個人頻道拍片，憶述16年生大女Kelly的經歷，她表示那種痛楚難以形容，就好似一個西瓜要穿過一個小洞一樣，鍾嘉欣因為大出血而暈倒，醫生更建議為其下體做重建手術。生仔真係搵命博，不過鍾嘉欣好勇，兩年後繼續順產生細仔Jared。