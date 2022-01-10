鍾嘉欣自爆早已預備視后感言 感觸拍片：未必再有機會返嚟呢個電視台
鍾嘉欣日前專誠從加拿大返港出席無綫《萬千星輝頒獎典禮》，可惜最終仍未能奪得最佳女主角獎。日前她就在YouTube上載了一段短片，自爆原來頒獎禮當日早已預備好視后感言！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]鍾嘉欣 Linda Chung、[email protected]
鍾嘉欣 拍片自爆早已預備視后感言
鍾嘉欣早前專誠由加拿大返港出席無綫《萬千星輝頒獎典禮》，可惜最終飲恨未能奪得最佳女主角獎，而現在嘉欣亦已返回溫哥華照顧一對仔女。雖然已是第11度失落視后寶座，但嘉欣仍保持正面心態，日前在她個人YouTube頻道公開短片，自爆原來頒獎禮當日早已在後台拍片，讀出她事先準備的得獎感言，除了點名感謝「萬中無一」的老公Jeremy外，還多次提到今次極可能是自己最後一次回到「娘家」TVB。影片一開始，身在TVB外面的嘉欣感觸說：「我今日返到嚟母校TVB，我估唔到有機會再次參加呢個頒獎禮，心情好興奮，又有少少緊張。因為我知道我唔會有好多機會或者未必再有機會返到嚟呢個電視台，所以我今晚一定要盡情享受。」
嘉欣：內心世界學到啲嘢
片中嘉欣表示已有6年沒有參與過頒獎禮，又自爆原來當天已寫了一張紙仔，希望能在台上感謝一些人：「我想分享少少嘢，我好想多謝我自己個老公，雖然佢未必聽得明我嘅廣東話，但係因為佢鼓勵，我先拍呢部戲。好多謝佢嘅犧牲，一個湊住兩個（小朋友）真係唔容易，佢喺我心目中係萬眾無一。而我對仔女，媽媽好愛佢哋，佢哋令我成長更多，令我成為更好嘅人，喺我心中最大嘅獎已經贏咗，因為我有兩個寶貝仔女。」另外，她亦多謝父母、老爺奶奶，演藝上幫助過她的人，還特別感激恩師劉松仁的教導，還有《星空下的仁醫》整個團隊，因為她飾演章以芯角色時學到很東西。短片最後她與支持者在電視城門外一齊慶功，她更安慰粉絲說：「最重要係學習過程，多過於輸贏，其實係冇輸贏，你內心世界學到啲嘢嘅話，你已經係跨進一步，唔使失望，我哋係好感恩。」
（有片）From the Bottom of My Heart, Thank You! ｜ 鍾嘉欣 Linda Chung
https://www.youtube.com/watch?v=ETpiljWORYk