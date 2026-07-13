42歲鍾嘉欣返港10天貼身紅裙行Catwalk 三孩之母身形震驚網民

鍾嘉欣趁暑假返港工作，與MIRROR成員Ian一同出席商業活動，期間更即興行Catwalk展示貼身紅裙造型，盡騷三子之母依然Fit爆的葫蘆身形，令網民瘋狂派心心。她透露今次留港僅10天便要回加拿大，背後原因與她對事業和家庭的取捨有關。