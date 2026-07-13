42歲鍾嘉欣返港10天貼身紅裙行Catwalk 三孩之母身形震驚網民
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鍾嘉欣趁暑假返港工作，與MIRROR成員Ian一同出席商業活動，期間更即興行Catwalk展示貼身紅裙造型，盡騷三子之母依然Fit爆的葫蘆身形，令網民瘋狂派心心。她透露今次留港僅10天便要回加拿大，背後原因與她對事業和家庭的取捨有關。
鍾嘉欣貼身紅裙即興行Catwalk盡騷身材
鍾嘉欣今日出席商業活動時身穿一襲貼身紅裙，露出白滑香肩及迷人鎖骨，明艷照人。她更即興在場內行起Catwalk，婀娜多姿地展示窈窕身段，完全看不出已是三孩之母。活動上她與MIRROR成員Ian同場亮相，二人合作吸金氣氛輕鬆。鍾嘉欣其後在社交平台上載多張紅裙靚相，並以英文寫道：「Red for luck, red for love, red for tonight.」與粉絲分享當晚的好心情。
鍾嘉欣親自作曲新歌留港10天錄音
鍾嘉欣透露今次返港主要是為新歌錄音，而這首歌更是由她親自作曲。她坦言計劃留港約10天完成錄音工作後便會離開，直認做歌手的工作節奏比拍劇更容易兼顧家庭生活，可以短期內密集完成工作再回到家人身邊。婚後與脊醫丈夫Jeremy及3名子女長居加拿大的她，一直努力在事業與家庭之間取得平衡，今次暑假返港正是她找到的最佳模式。
三孩之母長居加拿大仍保持凍齡狀態
鍾嘉欣於2016年與脊醫Jeremy結婚，同年誕下大女Kelly，其後於2018年及2022年再先後誕下兒子Jared和細女Anika，一家五口定居加拿大。婚後她大幅減少幕前工作，將重心放在照顧家庭上，但每逢有合適的工作機會仍會短暫返港。早前暑假她更與家人一同露營享受親子時光，生活充實又幸福。儘管已為人母多年，她的外貌和身材依然保養得宜，每次亮相都令人驚嘆。
網民讚鍾嘉欣又靚又優雅完美平衡事業家庭
鍾嘉欣上載紅裙照片後隨即引來大批網民留言，不少人大讚「又靚又優雅，完全唔似三個小朋友嘅媽媽」、「身材保持得太好，好羨慕」。亦有粉絲感嘆「每次返嚟都係咁短暫，好捨不得」、「做到事業與家庭並重真係唔簡單」。有網民更留言表示期待她的新歌面世，希望她日後可以多些返港與粉絲見面。
圖片來源：IG@chungkayanlinda、微博@Liinda鍾嘉欣資料或影片來源：原文刊於新假期