鍾培生莊雅婷求婚｜盤點歷年11任緋聞女友 曾被袁嘉敏炮轟係人渣
1. 36歲蔣家旻曾被指鎖定鍾培生為結婚對象
TVB力捧花旦蔣家旻喺2020年錄製《培生擂台》時結識鍾培生，當時傳出佢不滿前度麥秋成拒認愛，加上睇到好姊妹逐個結婚，於是鎖定鍾培生為結婚對象。最令人印象深刻嘅係鍾培生包場睇《鬼滅之刃》，蔣家旻獲邀出席並似足女主人般招呼客人，當時外界都以為佢哋會有進一步發展。不過最終蔣家旻都搵到自己嘅真愛，現已成為人妻。
2. 35歲陳婉衡合作拍片引發醋埕風波
鍾培生曾邀請陳婉衡一齊拍行山片，陳婉衡性感上陣並將與鍾培生合照擺上網，當時佢啱啱宣布分手，一度傳出陳婉衡男友因不滿兩人關係親密而打爛醋埕。不過鍾培生其後澄清透過簡淑兒認識陳婉衡，雖然有交換聯絡電話，但事後未約過食飯同聚會，亦不認識陳婉衡男友，令呢段緋聞不了了之。
3. 41歲袁嘉敏炮轟鍾培生父子係人渣
最具爆炸性嘅緋聞女友非袁嘉敏莫屬！佢曾於IG炮轟鍾培生父子是人渣，人品低劣，更表示「One year with the Cheung, what a nightmare.（在鍾家的一年是一場噩夢）」。袁嘉敏仲爆料指對方每次開價1,000元傾心事，更被指收百萬經濟支持，呢啲指控當時引起軒然大波，令鍾培生形象大受打擊。
4. 33歲葉蒨文急澄清有男友
《愛．回家之開心速遞》演「島大女神」的葉蒨文在2022年被指受鍾培生力追，更惹袁嘉敏不滿爆大鑊。葉蒨文當時立即出Post澄清已擁有一位拍拖4年的男友，同鍾培生不熟悉，更不認識袁嘉敏，仲即刻post出與男友合照證明清白，可見當時情況有幾緊張。
5. 日籍室內設計師Momona充滿仙氣
2022年鍾培生到日本被爆有一位名為Momona的靚女相伴，鍾培生仲攬實對方及將手放在對方手上親密合照。32歲的Momona係日籍室內設計師，留有一把長髮且樣子甜美身材姣好，充滿仙氣，仲要英語流利，內外兼備。鍾培生當時否認對方為女友，更反駁「日本飲酒食飯條條架妹都攬頭攬頸㗎喇，邊有咁多女朋友」，不過當時佢亦指自己31歲玩夠想結婚。
6. 35歲陳嘉倩獲封最接近天使的人類
歷任「生女郎」中收穫最高評價的可說是陳嘉倩，鍾培生仲揚言要包起紅館讓她報足一晚天氣！陳嘉倩到訪過鍾培生屋企拍聖誕節目，鍾培生開口埋口都勁冧陳嘉倩，仲讚對方仙氣十足，是「最接近天使的人類」，呢個稱號到而家都仲係好多人記得。
7. 36歲簡淑兒上媾女節目遊大澳
簡淑兒曾獲邀上鍾培生打正旗號媾女的YouTube節目《Date With 鍾培生》一齊遊大澳。雖然只係節目合作，但當時都有唔少人猜測佢哋會唔會假戲真做，不過最終都係得個講字。
8. 29歲陳若思否認緋聞澄清僅為舊同事
2022年有網民爆料指鍾培生與無綫小花、主持《港女野人》的陳若思有過一段情，不過陳若思立即否認緋聞，而鍾培生則澄清佢哋僅為舊同事，呢段緋聞都係曇花一現。
9. 17直播主Ashley激進指控惹報警
2023年，17直播主Ashley在IG限時動態稱自己與「百億富三代」鍾培生有感情轇轕，但男方帶「賽馬女神」莎拉去公開場合，不帶自己去，令她深感受辱。Ashley又暗示鍾培生與莎拉有性關係，更以極之激進的言詞指控莎拉拜金、有不正當職業、以肉體換取工作等，據悉鍾培生已就事件報警，更表示從未見過這位直播主。
10. 莎拉一個月後宣布即將成為人妻
在17直播主Ashley爆料後，莎拉一個月後便宣布即將成為人妻，並分享一張戴上目測2卡半、價值20多萬的鑽戒照片。鍾培生曾邀請莎拉拍約會片，兩人一齊整聖誕裝飾，當時都有唔少人估佢哋會有發展。
11. 29歲黃紫恩澄清只係普通朋友
黃紫恩（Jojo），aka TVB性女，因早前與「富四代」鍾培生一同出席仁濟晚宴時，坐在他的旁邊而引起熱烈討論。雖知道鍾培生一向交遊廣闊，所以黃紫恩與鍾培生的緋聞也隨即傳出，更有網民替黃紫恩冠以「鍾培生新女」之名。不過女方其後澄清「同佢係普通朋友，佢係一個好真誠好有風度嘅男孩子，都好受朋友歡迎的，次次有佢出現嘅地方都會好歡樂」。