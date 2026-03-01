鍾培生莊雅婷求婚｜盤點歷年11任緋聞女友 曾被袁嘉敏炮轟係人渣

「富四代」鍾培生今日突然宣布爆炸性消息，向莊雅婷求婚成功！呢個消息一出即刻震驚全城，令人不禁回想起佢過往嘅豐富情史。講到鍾培生嘅緋聞女友，真係一匹布咁長，11位女神級人物個個都有故事，有啲甚至鬧到要報警收場！