鍾培生求婚莊雅婷成功｜兩人1理念嚴重分歧 網民熱議：點睇你未來老公派膠？

百億富三代鍾培生與民建聯西貢區議員莊雅婷求婚成功後，原本是一段佳話，但網民卻發現兩人在環保理念上存在嚴重分歧。鍾培生年初四走遍全港18區派發膠餐具，力撐「派膠」行動，而莊雅婷卻一直在社交平台大力宣揚「走塑」文化，兩人立場南轅北轍。