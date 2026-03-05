鍾培生求婚莊雅婷成功｜兩人1理念嚴重分歧 網民熱議：點睇你未來老公派膠？
百億富三代鍾培生與民建聯西貢區議員莊雅婷求婚成功後，原本是一段佳話，但網民卻發現兩人在環保理念上存在嚴重分歧。鍾培生年初四走遍全港18區派發膠餐具，力撐「派膠」行動，而莊雅婷卻一直在社交平台大力宣揚「走塑」文化，兩人立場南轅北轍。
鍾培生年初四走勻18區派膠餐具
鍾培生在年初四實行其「全民派膠日」計劃，親自走遍全港18區包括離島，派發由好友兼青年傑出工業家設計的可重用PP膠餐具套裝。他在社交平台展示一大箱貨櫃的膠餐具，並在限時動態分享裝滿膠餐具的貨車。鍾培生強調今次派發的膠餐具「合法合規」，更表示已向警方和環保署交代，為免製造混亂而取消找義工協助，改為獨自派發。不少網民見到膠飲管時均表示感動，坦言不想再用紙飲管飲汽水。
鍾培生怒轟攻擊者為既得利益者
面對網上攻擊聲音，鍾培生拍片反擊，懷疑是「製造垃圾餐具的既得利益者搵打手攻擊」他。他強調自己「作為一個愛國愛港的香港市民，一直都覺得香港應該仿效我們偉大的祖國，可以使用塑膠餐具」。鍾培生更痛斥攻擊他的人是「出賣香港出賣祖國的賣國賊」，並表示不排除會進一步調查是什麼人做出這些「低劣行為」。他質疑為何祖國14億人口可以使用膠餐具，而香港700多萬人口使用就會被指責破壞環境。
莊雅婷力推走塑文化倡導重用
與鍾培生立場截然不同，莊雅婷一直在社交平台積極宣揚「走塑」理念。她在貼文中詳細解釋塑膠對環境的害處，指出「塑膠好難分解，會在環境殘留過百年，爛了之後又會變成微塑膠，滲落去泥土、水源同空氣裡面」。莊雅婷更提到現時連人類血液都檢測到越來越多微塑膠，對健康和生態造成深遠傷害。她強調「走塑的終極目標應該是推動重用文化，而不是由即棄膠轉去即棄紙咁簡單」，認為這才是真正的環保。
圖片來源：IG@khdcheung、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期