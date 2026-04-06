莊雅婷爆鍾培生竟用爛手機 網民猜測百億富三代「慳家」真正原因！

百億富三代鍾培生上月與「民建聯之花」莊雅婷拉埋天窗後，一直以寵妻聞名的他豪擲百萬保時捷名車送愛妻，但近日莊雅婷卻在社交平台大爆老公的驚人「慳家」一面！原來身家豐厚的鍾培生竟然堅持使用一部「爛到一個程度」的手機，前置鏡頭損壞到連自拍都無法進行，這種極致反差引起網民熱議！