莊雅婷爆鍾培生竟用爛手機 網民猜測百億富三代「慳家」真正原因！
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百億富三代鍾培生上月與「民建聯之花」莊雅婷拉埋天窗後，一直以寵妻聞名的他豪擲百萬保時捷名車送愛妻，但近日莊雅婷卻在社交平台大爆老公的驚人「慳家」一面！原來身家豐厚的鍾培生竟然堅持使用一部「爛到一個程度」的手機，前置鏡頭損壞到連自拍都無法進行，這種極致反差引起網民熱議！
莊雅婷爆料老公手機爛到無法自拍
莊雅婷日前在社交平台曬出鍾培生的手機照片，並直言不諱地寫道：「部電話爛到一個程度，係我完全自拍唔到，打開鏡頭連自己個影都睇唔到。」從相片可見，鍾培生的手機頂部及前置鏡頭位置明顯損壞，畫面模糊不清，完全無法正常使用自拍功能。這個爆料立即震驚一眾網民，大家都無法置信身為百億富三代的鍾培生，竟然會繼續使用如此殘舊的手機，與他豪送名車給妻子的慷慨形成強烈對比。
網民熱議富豪慳家習慣有原因！
莊雅婷的爆料帖文迅速引起網民熱烈討論，不少人對鍾培生的「慳家」行為表示理解和認同。有網民留言指「一直都係㗎啦越有錢嘅人越唔會換電話」，認為這是富豪的普遍特質。另有網民分析「用爛電話，不過揸法拉利」，點出有錢人在不同物品上的消費優先次序截然不同。更有網民猜測「可能內裏有好多秘密」，暗示鍾培生可能因為手機內存有重要資料而不願更換。也有實用主義者表示「主要是換電話好麻煩」。
百億富三代求婚轟動全城成佳話
回顧鍾培生與莊雅婷的愛情故事，兩人的求婚過程同樣充滿話題性。鍾培生在上個月初選用《進擊的巨人》主題向「民建聯之花」莊雅婷求婚，這個創意十足的求婚方式立即掀起全城熱話，成為網民津津樂道的浪漫佳話。求婚成功後，兩人於上月底正式宣布結婚喜訊，從求婚到結婚的整個過程都備受關注，證明這對新人在香港社會的超高人氣和影響力。
資料或影片來源：原文刊於新假期