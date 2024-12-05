鍾培生擂台賽Babyface力爭上場！搵埋梁敏巧做啦啦隊打氣最有Feel

鍾培生將於明年1月4日在灣仔修頓舉辦《培生擂台：無敵盃》，他透露這場比賽吸引了來自不同國籍和社會階層的參賽者，包括來自台灣的蔣介石曾孫蔣友青、全民造星Jack鄒俊傑、網絡名人Rock Gor及拳王曹Bee等，甚至連網紅Babyface都力爭上台參戰！

