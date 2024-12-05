鍾培生擂台賽Babyface力爭上場！搵埋梁敏巧做啦啦隊打氣最有Feel
廣告
鍾培生將於明年1月4日在灣仔修頓舉辦《培生擂台：無敵盃》，他透露這場比賽吸引了來自不同國籍和社會階層的參賽者，包括來自台灣的蔣介石曾孫蔣友青、全民造星Jack鄒俊傑、網絡名人Rock Gor及拳王曹Bee等，甚至連網紅Babyface都力爭上台參戰！
鍾培生擂台賽｜Babyface連環挑釁「斌叔」+「妹豬殺手」
Babyface早前因揚言要追東張女神梁敏巧而爆紅，近日他對即將到來的《培生擂台：無敵盃》表現出極大的興趣，他不僅狠批參賽者為「白卡佬」，他還特別提到去年的參賽者「魔筋二世·斌叔」和自稱「慈雲山癲豬AKA妹豬殺手」的參賽者，向他們發起挑戰，聲稱自己能夠一打五。
鍾培生擂台賽｜網民熱議Babyface參賽可能性
儘管鍾培生曾表示不考慮邀請藝人或話題人物參賽，但Babyface的積極挑戰和高調表態引起了眾多網民的關注。目前尚不清楚他是否會真的參賽，但他的行動已經在網上引起了不小的討論，甚至有網民建議可以邀請梁敏巧作為啦啦隊或Ring Girl（舉牌女郎），來增加比賽的看點。
撰文：東方新地圖片來源：IG@khdcheung、IG@babyface_hk、IG@syspan2011、IG@dinojaijai、IG@maggiemanhau