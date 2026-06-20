兩子之父鍾志光爆金句！親解AI無法取代爸爸原因 寄語年輕人惹共鳴
廣告
資深演員鍾志光（鍾仔）最近在TVB父親節宣傳片中飾演暖心爸爸，感動無數觀眾。現實中作為兩子之父的他，對影片主題感受至深，接受訪問時大讚創作團隊觀察入微，更以父親身份深入剖析，直言AI雖然厲害，但有一樣東西是永遠無法取代的，其真摯發言引發極大共鳴。
鍾志光大讚劇本觀察入微 直指年輕人一大通病
談及這部意義非凡的宣傳片，鍾志光對創作團隊讚不絕口：「CID同事呢條短片真係拍得好好，因為創作團隊觀察入微、睇到依家嘅社會現象。」他分析指，片中的小女孩正代表了時下的年輕人，童年時因社交圈子小，自然會視父母為偶像。但隨著成長和科技發展，他們便會覺得父母守舊，他更生動舉例：「例如短片入面阿爸叫個女食生果，但個女仲覺得阿爸唔識嘢。」一語道破了現代親子間因資訊不對等而產生的隔閡。
鍾志光親揭AI致命缺點：「人與人互動唔係AI可以取代」
鍾志光進一步闡述了他對AI與親情關係的看法，他認為AI雖然能提供大量資訊，卻有其致命的局限性。他以劇情為例，點出關鍵所在：「但原來AI雖然畀到資訊，但隨住故事嘅發展，就會見到喺極度失意嘅情況下，會伸把遮出嚟為個女遮風擋雨嘅始終係爸爸。」他鏗鏘有力地總結，並爆出金句：「人與人之間嘅互動同溫度，唔係AI可以取代得到嘅。」這番話直接點明了人類情感的獨特性和珍貴之處。
寄語年輕人反思親子關係 鍾志光：父母嘅愛無可取代
作為過來人，鍾志光語重心長地向年輕一代分享他的感悟。他希望觀眾在被故事感動之餘，能更進一步地思考背後的深層意義。他溫柔地提醒大家：「希望大家睇咗條片，可以靜心諗多一諗，明白到父母一定愛子女嘅。」最後，他再次強調了宣傳片的核心思想，堅定地表示：「而呢份愛係AI取代唔到嘅。」這份來自父親的真誠寄語，為冰冷的科技時代注入了一股暖流。
網民力撐鍾仔有道理：「聽君一席話！」
鍾志光的深度分享獲得網民一面倒力撐，不少人認為他說出了大家的心聲。網民紛紛留言大讚：「鍾仔講得好好，真係身為人父先有嘅體會，好有深度！」、「科技係方便，但永遠冇溫度，講得太啱！」、「聽完鍾Sir講，即刻想打個電話俾阿爸，多謝佢嘅守護。」、「講得好啱，父母嘅愛真係AI取代唔到嘅，要好好珍惜。」、「支持鍾仔！呢啲先係真正嘅藝人，言之有物！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期