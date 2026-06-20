兩子之父鍾志光爆金句！親解AI無法取代爸爸原因 寄語年輕人惹共鳴

資深演員鍾志光（鍾仔）最近在TVB父親節宣傳片中飾演暖心爸爸，感動無數觀眾。現實中作為兩子之父的他，對影片主題感受至深，接受訪問時大讚創作團隊觀察入微，更以父親身份深入剖析，直言AI雖然厲害，但有一樣東西是永遠無法取代的，其真摯發言引發極大共鳴。