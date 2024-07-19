鍾慧冰經歷大病曾極彷惶 阿囡一舉動淚崩 冰姐：最緊要健康！

現年67歲的鍾慧冰（冰姐）近年人氣急升，憑多個真人騷節目成功入屋，更開設YouTube Channel吸納年輕一輩的粉絲，齊齊大讚「Auntie好嘢」！冰姐有今時今日的人氣全靠女兒林靜莉於人生健康最低潮時給予鼓勵。歷經大病、入行超過45年的她更直言：「唔會退休」，但繼續工作非為「賺錢」，而是想保持年輕心態、活力健康，可以善用時間跟女兒周圍旅行，開心過生活！

