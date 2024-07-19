鍾慧冰經歷大病曾極彷惶 阿囡一舉動淚崩 冰姐：最緊要健康！
人生大起大落 免疫重病突如其來極徬徨
冰姐人生低潮發生於2016年。有一日起床時突然右腳、右手失去知覺，後來才發現是免疫出現問題。「果時有一、兩年行唔到路，要用拐杖幫手。最令我困擾係右手「唔郁得」，揸筷子、寫字、扣鈕……都做唔到，無晒自理能力！」面對突如其來的大病，冰姐都難以接受，更有段時間一蹶不振。
女兒鼓勵 決心重新出發
面臨重病除了關注自己的健康，冰姐更緊張女兒。「嗰時阿囡先廿歲左右，我諗佢當時都好徬徨。喺佢心目中阿媽係『強人』，突然冧檔佢梗係緊張。好彩佢好叻，喺我身邊鼓勵我，令我有番希望，所以叫自己『一定唔可以死』，點都要搵番健康。」
冰姐講起阿囡做了一件事令冰姐印象深刻，不禁感動淚崩。
注重健康 選擇有質素的保健品
冰姐現在除了多做運動，更開始研究藥典、食保健品。「我唔可以再俾自己頹廢落去，所以就想搞番好自己身體。開始做運動，研究好多中藥健康理論。當時有好多朋友都有食五色靈芝，仲送埋俾我試。」冰姐食維特健靈五色靈芝後，更指免疫力增強了，身體狀態一日比一日好。「食咗排身體真係好咗，感覺到自己真係精神咗。我都有叫阿囡一齊食，想幫佢打好個底，有健康身體至可以令人生精彩啲，先可以做自己想做嘅嘢。」
保健品之皇 維特健靈100%純天然五色靈芝
冰姐提到的「五色靈芝」，來頭絕對不小！生產自擁有30年經驗、被稱為「靈芝專家」的維特健靈。「五色靈芝」更是長年的市場皇者，已是超過20年銷售No.1*，說到靈芝，就一定是五色靈芝也不為過！
而且五色靈芝是100%純天然五類六種靈芝，絕無混雜其他成分（如靈芝孢子等），是市場上少有的純靈芝產品，製造工序、技術都非常嚴謹。冰姐就曾經在研究《神農本草經》時看到，原來不同顏色的靈芝有不同功效，如果同時攝取五類六種靈芝，便可同時補齊五臟六腑，補充人體元氣，有效提升免疫，令人更健康，所以當朋友推介五色靈芝時，冰姐便馬上開始服用！
限時體驗價：$299/五色靈芝(30粒)
如果對保健品有興趣，但還未嘗試五色靈芝，便真的必須入手了！畢竟多年皇者，信心保證，純天然，一樽已補齊五臟六腑，有不吃的理由嗎？
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*根據Nielsen尼爾森2002年9月–2020年8月全港整體靈芝零售調查報告 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有) 及 根據IQVIA 2021年11月- 2023年10月全港整體靈芝零售調查報告 (IQVIA版權所有)