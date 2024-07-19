鍾慧冰

鍾慧冰經歷大病曾極彷惶 阿囡一舉動淚崩 冰姐：最緊要健康！

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Carol
現年67歲的鍾慧冰（冰姐）近年人氣急升，憑多個真人騷節目成功入屋，更開設YouTube Channel吸納年輕一輩的粉絲，齊齊大讚「Auntie好嘢」！冰姐有今時今日的人氣全靠女兒林靜莉於人生健康最低潮時給予鼓勵。歷經大病、入行超過45年的她更直言：「唔會退休」，但繼續工作非為「賺錢」，而是想保持年輕心態、活力健康，可以善用時間跟女兒周圍旅行，開心過生活！
鍾慧冰 又做YouTuber又玩IG，仲拍住年輕偶像做節目，冰姐歷經人生低潮但永不言休！
又做YouTuber又玩IG，仲拍住年輕偶像做節目，冰姐歷經人生低潮但永不言休！

人生大起大落 免疫重病突如其來極徬徨

冰姐人生低潮發生於2016年。有一日起床時突然右腳、右手失去知覺，後來才發現是免疫出現問題。「果時有一、兩年行唔到路，要用拐杖幫手。最令我困擾係右手「唔郁得」，揸筷子、寫字、扣鈕……都做唔到，無晒自理能力！」面對突如其來的大病，冰姐都難以接受，更有段時間一蹶不振。

女兒鼓勵 決心重新出發

面臨重病除了關注自己的健康，冰姐更緊張女兒。「嗰時阿囡先廿歲左右，我諗佢當時都好徬徨。喺佢心目中阿媽係『強人』，突然冧檔佢梗係緊張。好彩佢好叻，喺我身邊鼓勵我，令我有番希望，所以叫自己『一定唔可以死』，點都要搵番健康。」

鍾慧冰 冰姐：「嗰時阿囡先廿歲左右，我諗佢當時都好徬徨。」
冰姐：「嗰時阿囡先廿歲左右，我諗佢當時都好徬徨。」

冰姐講起阿囡做了一件事令冰姐印象深刻，不禁感動淚崩。

注重健康 選擇有質素的保健品

冰姐現在除了多做運動，更開始研究藥典、食保健品。「我唔可以再俾自己頹廢落去，所以就想搞番好自己身體。開始做運動，研究好多中藥健康理論。當時有好多朋友都有食五色靈芝，仲送埋俾我試。」冰姐食維特健靈五色靈芝後，更指免疫力增強了，身體狀態一日比一日好。「食咗排身體真係好咗，感覺到自己真係精神咗。我都有叫阿囡一齊食，想幫佢打好個底，有健康身體至可以令人生精彩啲，先可以做自己想做嘅嘢。」

保健品之皇 維特健靈100%純天然五色靈芝

鍾慧冰

冰姐提到的「五色靈芝」，來頭絕對不小！生產自擁有30年經驗、被稱為「靈芝專家」的維特健靈。「五色靈芝」更是長年的市場皇者，已是超過20年銷售No.1*，說到靈芝，就一定是五色靈芝也不為過！

而且五色靈芝是100%純天然五類六種靈芝，絕無混雜其他成分（如靈芝孢子等），是市場上少有的純靈芝產品，製造工序、技術都非常嚴謹。冰姐就曾經在研究《神農本草經》時看到，原來不同顏色的靈芝有不同功效，如果同時攝取五類六種靈芝，便可同時補齊五臟六腑，補充人體元氣，有效提升免疫，令人更健康，所以當朋友推介五色靈芝時，冰姐便馬上開始服用！

限時體驗價：$299/五色靈芝(30粒)

如果對保健品有興趣，但還未嘗試五色靈芝，便真的必須入手了！畢竟多年皇者，信心保證，純天然，一樽已補齊五臟六腑，有不吃的理由嗎？

鍾慧冰 限時體驗價：$299/五色靈芝(30粒)
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由即日起至7月31日，到維特健靈專門店或網店，即可以$299入手五色靈芝(30粒)，體驗五色靈芝力量！

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*根據Nielsen尼爾森2002年9月–2020年8月全港整體靈芝零售調查報告 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有) 及 根據IQVIA 2021年11月- 2023年10月全港整體靈芝零售調查報告 (IQVIA版權所有)

圖片來源：YouTube冰姐的花漾人生截圖、維特健靈、鍾慧冰

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