鍾慧冰嬲爆稱初七人日收最cheap禮物 超大膽開名原來係呢位金牌司儀
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ViuTV賀年綜藝節目《咁樣過年至正路》每集都會邀請《美麗40路》嘅參賽者分享過年習俗，昨晚（4日）年初七就由主持鍾慧冰以及黃正宜（阿正）齊齊拜訪葉慧如（Heidi）嘅新居，而鍾慧冰更在節目上大爆曾經收過最貴同最便宜嘅人日禮物……
鍾慧冰人日收極昂貴禮物
鍾慧冰在節目上被問到收過最貴嘅禮物係咩時，佢就直言：「真係收過一部車」，令同場嘅阿正以及Heidi都大感震驚！鍾慧冰隨後再表示收到嘅係一架跑車，超昂貴人日禮物連阿正都忍唔住問：「其實點先可以有呢個魅力吸引到人哋送架車畀你呢」而鍾慧冰則透露跑車係由前男友所送贈，更直言「好大件事咩？」
鍾慧冰嬲爆開名收過最cheap禮物
除咗收到極貴禮物外，鍾慧冰在節目上亦提到收過最便宜嘅禮物：「最便宜係有一年人日呢，林建明……」嚇到阿正即刻上前阻止兼表示唔好開名。不過鍾慧冰就爆seed指：「怕咩啫，有咩所謂啫！佢送啲咁cheap嘅禮物梗係開佢名㗎啦，豈有此理！」隨後鍾慧冰就表示曾收到林建明所送嘅簽名照，不過就爆笑稱「Oh no 呢張相唔值錢」。更反問指簽名照值錢嘅阿正「你會買咩？」獲對方心虛回覆：「可能我Daddy會掛？」場面十分搞笑！
撰文：東方新地圖片來源：youtube@ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期