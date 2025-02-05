鍾慧冰嬲爆稱初七人日收最cheap禮物 超大膽開名原來係呢位金牌司儀

ViuTV賀年綜藝節目《咁樣過年至正路》每集都會邀請《美麗40路》嘅參賽者分享過年習俗，昨晚（4日）年初七就由主持鍾慧冰以及黃正宜（阿正）齊齊拜訪葉慧如（Heidi）嘅新居，而鍾慧冰更在節目上大爆曾經收過最貴同最便宜嘅人日禮物……