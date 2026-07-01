鍾景輝追思會丨陳國邦淚崩一度無法受訪 談恩師金句教誨充滿洋蔥

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於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行鍾景輝（King Sir）追思會上，多位門生齊聚送別恩師最後一程，陳國邦在台上分享與恩師相處點滴時感觸落淚，一度無法言語。黃秋生更坦言若沒有King Sir，自己整個演藝生命都不會存在，這場追思會讓所有人重新感受到一代戲劇宗師對後輩傾注的畢生心血。

陳國邦模仿恩師語調 重現King Sir金句教誨

陳國邦在追思會台上即席模仿King Sir循循善誘的語調，重現恩師當年的教導金句：「幾時你哋都要行喺觀眾前面，唔好俾觀眾拖住你走，但又唔好離觀眾太遠。」莫家堯則在台上惋惜表示，King Sir最終未有完成自己的戲劇夢想：「因為佢喺人生旅途上做咗一個選擇，佢選擇用佢嘅精力，用佢嘅愛，用佢嘅關懷，同埋佢嘅青春，傳承下一代。」久未露面的張達明亦坐輪椅到場，身形比前更為消瘦，但仍堅持親自向恩師作最後致敬，場面令人動容。

陳國邦談恩師離世崩潰 太太羅敏莊揭背後細節

陳國邦聯同太太羅敏莊接受訪問時，自認是最幸運的學生，因為曾有機會與King Sir合演舞台劇《相約星期二》長達7至8年，到訪過好多不同地方演出，加上全劇只有他們二人，King Sir更拖著他的手演出，令好多同學非常羨慕。當被問到在追思會要抑壓情緒演出是否最困難，陳國邦隨即感觸落淚，一度無法受訪，在旁的羅敏莊透露老公收到King Sir離世消息時情緒崩潰，原本對方傳訊息通知她但又刪除，相隔半小時心情沉澱後才再傳訊息說出恩師離世消息。陳國邦哽咽表示相信老師在天上會「昅住」他們在追思會演出的戲劇。

黃秋生憶當年學歷不足 懇求King Sir讓自己上課

黃秋生坦言King Sir是恩人，自己若沒有對方就不會存在，整個演藝生命都是對方給予。他回憶當年學歷不足但懇求King Sir讓自己上課，又爆料當年搞學生會而惹怒King Sir，雖然King Sir覺得沒需要，最終也任由學生鍾意怎做。黃秋生最難忘有一科不合格幾乎畢不到業，獲King Sir給一星期讀書，自己讀極都是第一頁，幸好靠一頁書滿分畢業，笑言當時King Sir以為他出貓。他更慶幸能參演King Sir最鍾意的戲劇《風流劍客》，當時演得辛苦連頸都歪，足見對恩師的尊重與全情投入。

門生追思會重回學生年代 有笑有淚送別King Sir

陳國邦表示今次演出有很多同學參與，排戲時好像重回學生年代的感覺，在懷緬King Sir當中有笑有淚。羅敏莊亦補充指好多有份參與的人在排練時見到King Sir的相片已經很感觸，可見恩師在每位門生心中的份量。黃秋生被問到是否King Sir最疼錫的一人時，他直言King Sir對個個都疼錫，甚至有學生獲他資助到外地學習，這份無私的愛正是King Sir畢生傳承戲劇精神的最佳寫照。

鍾景輝追思會 陳國邦 陳國邦在追思會台上即席模仿King Sir循循善誘的語調，重現恩師當年的教導金句。（圖片來源：Viu1 HK）
陳國邦在追思會台上即席模仿King Sir循循善誘的語調，重現恩師當年的教導金句。（圖片來源：Viu1 HK）
鍾景輝追思會 陳國邦 陳國邦聯同太太羅敏莊接受訪問時，自認是最幸運的學生，因為曾有機會與King Sir合演舞台劇《相約星期二》長達7至8年。（圖片來源：Viu1 HK）
陳國邦聯同太太羅敏莊接受訪問時，自認是最幸運的學生，因為曾有機會與King Sir合演舞台劇《相約星期二》長達7至8年。（圖片來源：Viu1 HK）
鍾景輝追思會 陳國邦 當被問到在追思會要抑壓情緒演出是否最困難，陳國邦隨即感觸落淚，一度無法受訪。（圖片來源：Viu1 HK）
當被問到在追思會要抑壓情緒演出是否最困難，陳國邦隨即感觸落淚，一度無法受訪。（圖片來源：Viu1 HK）
鍾景輝追思會 陳國邦 在旁的羅敏莊透露老公收到King Sir離世消息時情緒崩潰，原本對方傳訊息通知她但又刪除，相隔半小時心情沉澱後才再傳訊息說出恩師離世消息。（圖片來源：Viu1 HK）
在旁的羅敏莊透露老公收到King Sir離世消息時情緒崩潰，原本對方傳訊息通知她但又刪除，相隔半小時心情沉澱後才再傳訊息說出恩師離世消息。（圖片來源：Viu1 HK）
鍾景輝追思會 陳國邦 陳國邦哽咽表示相信老師在天上會「昅住」他們在追思會演出的戲劇。（圖片來源：Viu1 HK）
陳國邦哽咽表示相信老師在天上會「昅住」他們在追思會演出的戲劇。（圖片來源：Viu1 HK）
鍾景輝追思會 陳國邦 黃秋生慶幸能參演King Sir最鍾意的戲劇《風流劍客》，當時演得辛苦連頸都歪，足見對恩師的尊重與全情投入。（圖片來源：Viu1 HK）
黃秋生慶幸能參演King Sir最鍾意的戲劇《風流劍客》，當時演得辛苦連頸都歪，足見對恩師的尊重與全情投入。（圖片來源：Viu1 HK）

圖片來源：Viu1 HK資料或影片來源：原文刊於新假期

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