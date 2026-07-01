鍾景輝追思會丨陳國邦淚崩一度無法受訪 談恩師金句教誨充滿洋蔥
陳國邦模仿恩師語調 重現King Sir金句教誨
陳國邦在追思會台上即席模仿King Sir循循善誘的語調，重現恩師當年的教導金句：「幾時你哋都要行喺觀眾前面，唔好俾觀眾拖住你走，但又唔好離觀眾太遠。」莫家堯則在台上惋惜表示，King Sir最終未有完成自己的戲劇夢想：「因為佢喺人生旅途上做咗一個選擇，佢選擇用佢嘅精力，用佢嘅愛，用佢嘅關懷，同埋佢嘅青春，傳承下一代。」久未露面的張達明亦坐輪椅到場，身形比前更為消瘦，但仍堅持親自向恩師作最後致敬，場面令人動容。
陳國邦談恩師離世崩潰 太太羅敏莊揭背後細節
陳國邦聯同太太羅敏莊接受訪問時，自認是最幸運的學生，因為曾有機會與King Sir合演舞台劇《相約星期二》長達7至8年，到訪過好多不同地方演出，加上全劇只有他們二人，King Sir更拖著他的手演出，令好多同學非常羨慕。當被問到在追思會要抑壓情緒演出是否最困難，陳國邦隨即感觸落淚，一度無法受訪，在旁的羅敏莊透露老公收到King Sir離世消息時情緒崩潰，原本對方傳訊息通知她但又刪除，相隔半小時心情沉澱後才再傳訊息說出恩師離世消息。陳國邦哽咽表示相信老師在天上會「昅住」他們在追思會演出的戲劇。
黃秋生憶當年學歷不足 懇求King Sir讓自己上課
黃秋生坦言King Sir是恩人，自己若沒有對方就不會存在，整個演藝生命都是對方給予。他回憶當年學歷不足但懇求King Sir讓自己上課，又爆料當年搞學生會而惹怒King Sir，雖然King Sir覺得沒需要，最終也任由學生鍾意怎做。黃秋生最難忘有一科不合格幾乎畢不到業，獲King Sir給一星期讀書，自己讀極都是第一頁，幸好靠一頁書滿分畢業，笑言當時King Sir以為他出貓。他更慶幸能參演King Sir最鍾意的戲劇《風流劍客》，當時演得辛苦連頸都歪，足見對恩師的尊重與全情投入。
門生追思會重回學生年代 有笑有淚送別King Sir
陳國邦表示今次演出有很多同學參與，排戲時好像重回學生年代的感覺，在懷緬King Sir當中有笑有淚。羅敏莊亦補充指好多有份參與的人在排練時見到King Sir的相片已經很感觸，可見恩師在每位門生心中的份量。黃秋生被問到是否King Sir最疼錫的一人時，他直言King Sir對個個都疼錫，甚至有學生獲他資助到外地學習，這份無私的愛正是King Sir畢生傳承戲劇精神的最佳寫照。