鍾景輝追思會丨陳國邦淚崩一度無法受訪 談恩師金句教誨充滿洋蔥

於今日（7月15日）在演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行鍾景輝（King Sir）追思會上，多位門生齊聚送別恩師最後一程，陳國邦在台上分享與恩師相處點滴時感觸落淚，一度無法言語。黃秋生更坦言若沒有King Sir，自己整個演藝生命都不會存在，這場追思會讓所有人重新感受到一代戲劇宗師對後輩傾注的畢生心血。