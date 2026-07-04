鍾景輝榮譽大曬冷｜獲頒銀紫荊星章 橫掃3大終身成就獎震驚網民！
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鍾景輝（King Sir）一生奉獻藝術，其傑出貢獻獲得社會各界高度肯定，榮譽多不勝數。從特區政府頒授的銀紫荊星章，到橫掃香港戲劇協會、香港藝術發展局及無綫電視的三大「終身成就獎」，再到多間大學頒授的榮譽博士，其成就之高、領域之廣，令人驚嘆！
獲政府兩度授勳 2013年獲頒銀紫荊星章
King Sir的社會貢獻備受官方肯定。他曾獲香港特別行政區政府頒授勳銜，表揚他對香港文化藝術界的卓越貢獻。他先於2002年獲頒銅紫荊星章（BBS），並於2013年再上一層樓，獲頒更高榮譽的銀紫荊星章（SBS），足證其在社會上的崇高地位。
橫掃三大終身成就獎 演藝界最高榮譽
在演藝界，King Sir更是獲獎無數，當中份量最重的莫過於來自不同界別的三個「終身成就獎」。他先後獲得香港藝術發展局頒發的「戲劇成就獎」（2000年）及「終身成就獎」（2012年），無綫電視於2006年台慶頒發的「萬千光輝演藝大獎」，以及香港戲劇協會於2018年頒發的「終身成就獎」，完美印證了他在戲劇、電視及整個演藝界的殿堂級地位。
學術界同樣尊崇 獲多間大學頒授榮譽博士
除了業界及政府的肯定，King Sir在學術界同樣備受尊崇。他先後獲多所本地及海外高等學府頒授榮譽學位及院士榮銜，以表揚他在藝術教育的非凡成就。當中包括香港演藝學院榮譽院士及榮譽博士、美國哈姆斯頓大學榮譽哲學博士、香港都會大學榮譽文學博士、香港理工大學大學院士，以及香港樹仁大學榮譽文學博士，榮譽等身。
網民一面倒驚嘆：真正嘅實至名歸！
King Sir的榮譽清單曝光後，網民紛紛表示震驚和敬佩。「原來佢拎過咁多獎！每一個都好有份量！」、「橫跨政界、學術界、演藝界嘅肯定，太勁了！」、「三個終身成就獎！前無古人，後亦難有來者。」、「真正嘅實至名歸，香港人嘅驕傲。」、「呢啲榮譽先係對佢一生最好嘅總結。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期