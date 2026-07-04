鍾景輝榮譽大曬冷｜獲頒銀紫荊星章 橫掃3大終身成就獎震驚網民！

鍾景輝（King Sir）一生奉獻藝術，其傑出貢獻獲得社會各界高度肯定，榮譽多不勝數。從特區政府頒授的銀紫荊星章，到橫掃香港戲劇協會、香港藝術發展局及無綫電視的三大「終身成就獎」，再到多間大學頒授的榮譽博士，其成就之高、領域之廣，令人驚嘆！