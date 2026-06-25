「TVB薛凱琪」做普拉提俯身一幕極震撼 緊身Bra top騷盡本錢 網民激讚「玩波」出神入化

現年34歲的無綫小花鍾晴（Karlie）今日在社交平台分享一段普拉提訓練短片，片中她穿上黑白緊身運動Bra top配超短運動褲大騷健美身型，其中一個俯身撐球動作更令網民睇到「心心眼」，紛紛留言激讚其火辣身材與運動實力。