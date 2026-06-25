「TVB薛凱琪」做普拉提俯身一幕極震撼 緊身Bra top騷盡本錢 網民激讚「玩波」出神入化
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現年34歲的無綫小花鍾晴（Karlie）今日在社交平台分享一段普拉提訓練短片，片中她穿上黑白緊身運動Bra top配超短運動褲大騷健美身型，其中一個俯身撐球動作更令網民睇到「心心眼」，紛紛留言激讚其火辣身材與運動實力。
鍾晴穿Bra top拍普拉提短片騷火辣身型
片段中，鍾晴身穿黑白相間緊身運動Bra top，搭配黑色貼身超短運動褲，將豐滿上圍和纖細蠻腰完美呈現。一開始她手抱粉紅色運動球坐在器械上，對著鏡頭展露甜美笑容後便深呼吸投入訓練。最吸引眼球的莫過於她做俯身動作一幕——雙手攞著運動球撐在器械上，整個人向前傾，白滑上圍瞬間呼之欲出，視覺效果極具震撼力。
鍾晴帖文輕鬆標註普拉提時間
鍾晴在帖文中寫道：「It’s pilates time 🧘♀️✨」，似乎對自己的表現相當滿意。之後她更移師到普拉提核心床上進行進階練習，其中一個動作需要將運動球放在腳後再單腳向前伸，難度不低但鍾晴全程面不改色，展現出全身緊緻的身形線條，顯然平日下了不少苦功保持最佳體態。
曾因似薛凱琪受關注後憑處境劇入屋
鍾晴早年曾參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》，雖未能成功入圍，但因外貌近似薛凱琪而受到關注。2017年她轉投無綫，先後擔任兒童節目《Think Big天地》主持，再憑綜藝節目《美女廚房》和《3日2夜》人氣急升。近年她參演處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演威龍百貨美女售貨員「Cammy」一角成功入屋，加上平日不吝嗇在社交平台向粉絲派福利，人氣一直居高不下。
網民激讚鍾晴玩波出神入化
短片曝光後隨即引來大批網民留言，有人大讚：「索爆女神又著得超性感誘人，唔怪之得女神你越來越索喇！」亦有網民直言：「又靚又fit」、「有冇咁靚㗎！」更有人以幽默口吻形容：「女神玩波波出神入化」。不少網民表示睇完短片後大飽眼福，直言鍾晴這次健康又極具視覺效果的性感福利令人睇到分晒神。
資料或影片來源：原文刊於新假期