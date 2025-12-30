鍾柔美「蜜」照流出初戀曝光 遭質疑「換頭」13歲師奶味濃

19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日風波不斷，繼早前被流出與劉展霆錫面親密照後，昨日又有她與女造型師啜面的照片曝光。然而最震撼的是，今日社交平台瘋傳一張她13歲時與四眼師兄的合照，徹底打破她一直標榜的「A0」形象，網民更爆料指當年兩人在學校「又攬又錫」，令這段初戀曝光引起全城熱議。