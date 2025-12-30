鍾柔美「蜜」照流出初戀曝光 遭質疑「換頭」13歲師奶味濃
鍾柔美13歲初戀照流出
今日網上瘋傳的照片標明「2019年，第一任男朋友係學校師兄」，當時鍾柔美只有13歲。照片中她與一名戴眼鏡的陽光男生頭貼頭，齊齊展現純真笑容，兩人樣子十分清澀，同樣戴上眼鏡，為這段Puppy Love畫上純真無邪的一筆。不過最令網民震驚的是鍾柔美當年的樣貌，不少人留言表示「以為邊個30+女人喺度回味前度，睇真啲先知Yumi」、「用咗5秒先realised到係yumi」，更有網民直言「以為邊個阿嬸」，可見她13歲時的樣子與現在差距甚大。
網民爆料當年校園甜蜜情況師兄係Head Prefect
更勁爆的是，有聲稱認識兩人的網民大爆內幕，留言指「我記得佢當年成日上嚟搵呢位師兄，企喺課室角落頭度又攬又錫，PS：呢位師兄當年係Head Prefect！」這個爆料立刻引起網民熱烈討論，原來鍾柔美的初戀對象不但是師兄，更是學校的領袖生，兩人當年在校園的親密行為亦被同學目擊。有網民調侃表示「好老實，我用咗5秒先realised到係yumi」，亦有人留言「鍾小姐13歲開始日日玩Truth or Dare，仲次次揀dare」，暗示她從小已經很大膽。
鍾柔美A0形象徹底破功網民嘲諷連環爆
鍾柔美一直標榜自己是「A0」，完全沒有戀情經驗，但這張13歲初戀照的流出徹底打破了她的清純人設。網民紛紛留言嘲諷「A0➡️AO」、「A0❌ A380⭕️」，更有人留言「你錯喇，佢由2019至到今年，都係維持A0+了解中嘅狀態」，諷刺她一直以來的說法。有網民更直接表示「所以話而家咩嘢都係呃人，係啲天真嘅撚樣要同我嘈」，對她的誠信提出質疑。另外亦有網民留言「2025大事回顧：鍾柔美得罪全世界」，可見事件對她形象的衝擊。
網民熱議化妝威力強大真面目引爭議
除了初戀曝光外，網民對鍾柔美13歲時的樣貌亦議論紛紛。不少人表示完全認不出，有網民留言「化妝既威力真係強大」、「好似換左個頭咁」，更有人直言「整咗容？以為邊個阿嬸」。亦有網民質疑她當時的真實年齡，留言「張相佢係12歲？唔止呀，似15、6歲wor」、「似廿幾歲」，認為她13歲時的樣子過於成熟。有網民更調侃「本身個樣生得老積」，對她的外貌變化感到驚訝。整個事件令網民對鍾柔美的真實面目產生更多疑問和討論。