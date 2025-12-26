鍾柔美劉展霆錫面片瘋傳 秘戀另有內情？姚焯菲5字爆二人真正關係
19歲「聲夢小花」鍾柔美昨日（25日）疑似錯手分享了與劉展霆的錫面親密片段，隨即極速刪除，但已被眼明手快的網民截圖瘋傳。這段甜蜜影片徹底曝光了二人的地下戀情，網上討論度爆燈！姚焯菲今日（26日）現身銅鑼灣出席活動，亦有回應鍾柔美與劉展霆的真正關係！
鍾柔美錯手分享錫面片段秒刪
網上瘋傳的片段中，鍾柔美拿著手機自拍，而劉展霆從背後環抱著她，並輕吻她的臉頰，鍾柔美表現十分受落，畫面相當甜蜜。有網民火速將影片下載並分享，直指「tvb鍾柔美扮A0？？好似極速delete咗」。這段意外流出的親密片段，徹底打破了鍾柔美一直以來的否認態度，令網民議論紛紛。
姚焯菲5字解釋：玩得太激進
姚焯菲今日（26日）現身銅鑼灣出席活動時，被問及好友鍾柔美的錫面風波。她表示「其實我覺得佢哋玩遊戲玩得太激進，因為尋日我唔喺度，咁所以我唔知佢哋玩咩遊戲，應該係玩真心話大冒險嗰啲遊戲」。當被問及劉展霆是否鍾柔美的心儀類型時，姚焯菲笑言要問當事人，又透露本來想邀請她一起參加聚會，但因為約了家人而未能出席。
姚焯菲堅稱二人只是朋友關係
面對記者追問鍾柔美與劉展霆是否在拍攝《青春本我》時擦出愛火，有冇可能真係拍緊拖？姚焯菲強調「如果佢哋真係傳過緋聞，可能大家就會connect到佢哋係拍緊拖，但係我心目中，佢哋都係好好嘅朋友。大家一齊玩，同埋由《青春本我》識到而家，大家都好friend，close啲都正常嘅！」。她又指剛從美國回港數天，未有與鍾柔美談及感情事，對於事發後有否聯絡鍾柔美，她表示「冇喎」，亦不知道對方現時的情緒狀態。當被問及若玩遊戲被懲罰要錫面會否接受時，姚焯菲笑言要視乎對象而定。
網民撐戀愛自由：拍拖好正常
有網民力撐「戀愛自由」，認為年輕人談戀愛是正常事，不應該受到過分批評。部分網民更關注TVB是否有「禁愛令」，質疑鍾柔美是否因為公司政策而被迫隱瞒戀情，對此姚焯菲表示未有聽聞過相關政策。
