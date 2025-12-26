鍾柔美劉展霆錫面片瘋傳 秘戀另有內情？姚焯菲5字爆二人真正關係

19歲「聲夢小花」鍾柔美昨日（25日）疑似錯手分享了與劉展霆的錫面親密片段，隨即極速刪除，但已被眼明手快的網民截圖瘋傳。這段甜蜜影片徹底曝光了二人的地下戀情，網上討論度爆燈！姚焯菲今日（26日）現身銅鑼灣出席活動，亦有回應鍾柔美與劉展霆的真正關係！