鍾柔美疑收劉展霆1.3萬情人節禮物 降級朋友關係疑雲再起惹熱議
鍾柔美與劉展霆的關係再度成為網民熱議焦點！這位20歲TVB新晉女星早前公開表示已與劉展霆「降級」為朋友關係，但眼尖網民卻發現她在情人節期間疑似收到劉展霆送贈的Van Cleef & Arpels名牌手鏈，價值高達港幣12,900元，令兩人的真實關係狀態再次引發外界猜測。
劉展霆情人節曬禮物包裝 鍾柔美同期戴同牌手鏈
事件源於網民的細心觀察，劉展霆在情人節當日於社交媒體上傳了一張Van Cleef & Arpels的精美包裝照片，而鍾柔美隨後出席TVB劇集《臥底嬌娃》宣傳活動時，被發現手腕上佩戴著同品牌的Sweet Alhambra手鏈。這條手鏈在香港的零售價為12,900元，對於一般20歲女生而言絕非小數目。網民質疑：「鍾柔美又話降Lv做朋友，但情人節收左條仔禮物，如果真係飛左點會收咁貴禮物出活動，又大話了。」
鍾柔美親口承認關係轉變 堅稱已降級為朋友
鍾柔美在《臥底嬌娃》宣傳活動上接受訪問時，曾直接承認與劉展霆的關係已經發生轉變。她表示：「識朋友呢啲嘢順其自然囉，啱傾咪做friend囉。但我自己對於異性呢樣嘢都會再小心啲。同埋我都希望可以畀到對方個感覺就好似真係有一條界線喺度咁樣。」
網民熱議禮物價值 質疑朋友界線模糊
網民對這條手鏈的討論相當激烈，有人認為：「條鏈係vca裏面最平嗰條」，但也有網民指出：「以普通20歲妹嚟講，揾都未必揾到，睇唱錢都唱成7，8首歌先有呢個價錢，佢平時出Show都未必袋到咁多錢啦。」
鍾柔美承諾劃清異性界線 但行動與言語不符
鍾柔美在訪問中承諾未來會對異性關係更加謹慎，表示會「畀到對方個感覺就好似真係有一條界線喺度」。然而，這次疑似收受如此昂貴的情人節禮物，卻與她所說的「劃清界線」形成強烈對比。網民紛紛留言質疑：「條仔好有心機 跣佢一鑊」、「你哋啲藝人又講大話了，今次諗住點兜？」，令更多人認為這種解釋難以服眾，質疑兩人的真實關係狀態。
