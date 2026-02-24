鍾柔美疑收劉展霆1.3萬情人節禮物 降級朋友關係疑雲再起惹熱議

鍾柔美與劉展霆的關係再度成為網民熱議焦點！這位20歲TVB新晉女星早前公開表示已與劉展霆「降級」為朋友關係，但眼尖網民卻發現她在情人節期間疑似收到劉展霆送贈的Van Cleef & Arpels名牌手鏈，價值高達港幣12,900元，令兩人的真實關係狀態再次引發外界猜測。